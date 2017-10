“Adelaida Torres no tiene las garantías de seguridad que como mujer exige, nosotros no podemos participar de la reunión, le informo que nos vamos a retirar de la sesión”. Anunció el referente del bloque MoVIC Marcelo Bustos al presidente de la convención Mauro González, abandonando junto a sus pares el recinto de la legislatura municipal.



El escándalo se desató minutos antes cuando se intentó incluir el tema del pedido de destitución de Omar Simionatto, por los hechos ocurridos el día anterior y denunciados como violencia de género en la justicia, pero por mayoría se votó en contra de la propuesta del partido vecinal.



El grave suceso, ocurrido en la reunión de comisión este lunes, que involucró a la convencional Adelaida Torres del MoVIC y a Omar Simionatto de la UCR, cambió todos los planes previstos para el inicio de las sesiones de este martes.



En el inicio y presentación de temas del orden del día, el presidente del bloque Movic Marcelo Bustos solicitó incorporar un tema al orden del día, sobre tablas. “En virtud del mandato del Movic, como presidente del bloque, se nos ha solicitado del partido al cual representamos, por el hecho de público conocimiento que surgió ayer, solicitar al plenario la expulsión del convencional Omar Simionatto (UCR), por el hecho acontecido. Consideramos que es muy preocupante, no voy a ahondar en los detalles porque hay una denuncia en el marco de la ley nacional 26.485”.



“Señor presidente usted está al tanto de esto, porque quien tiene la decisión de darle lugar o no a este tipo de denuncias se lo ha comunicado a usted, que es la Jueza de Paz, Dra. Garro”. Dijo Bustos





Sobre el tema se pudo saber que desde el Juzgado de Paz de la ciudad, se habría tomado como medida urgente el cese de los actos de hostigamiento. En cuanto al pedido de prohibición de acercamiento queda sujeto a la declaración y el aporte de testigos. Mientras que el presidente de la convención fue notificado de estos actos.







VOTACIÓN



La votación para incorporar el tema al orden del día fue: 5 votos a favor de los convencionales del Movic, Torres María Adelaida, Bustos Marcelo Domingo, Sepúlveda Sara del Carmen, Galdame Carlos David, Handorf Marianela. Mientras que 9 votos en contra, por parte de los constituyentes del partido justicialista Gonzáles Mauro Nicolás, Bobadilla Monaiser Alejandra, Deus Emmanuel, Rodríguez Estela Maris; UCR Simionato Omar Gabriel, Zarzur Elmás Elena; socialismo Delgado Daniel Edgardo, Alvarez Gisela Fernanda y ARI Shus Javier Alejandro.



Quiso hacer uso de la palabra Adeladia Torres, pero no se le permitió, “creo que esta ley es importante” indicó, pero el presidente de la convención Mauro González se excusó en el reglamento y no la dejó expresarse.





“Usted mismo sabe la situación, porque fue informado, usted debería haber hecho la denuncia, esto sucedió acá dentro y no me están resguardando ni física ni emocionalmente” replicó Torres.



“Van a ser sancionados, porque no nos dejan trabajar” advirtió González.





“Los que pasó ayer fue muy triste, se atacó a una mujer, estamos peleando por los derechos de la mujer. Acá no hay resguardo señor presidente… ” intervino la convencional Sara Sepulveda.



Cuando la discusión no permitía llevar claridad a lo solicitado, Bustos expresó “el Movic considera que no es un hecho menor, la convencional Torres manifiesta que no se asegura su integridad física dado lo vivenciado. La Dra. Garro ha sido muy clara con usted señor presidente”.



“Hasta que la jueza de las garantías, si Adelaida Torres no tiene las garantías de seguridad como mujer exige, nosotros no podemos participar de la reunión, le informó que nos vamos a retirar de la sesión”. Finalizó el convencional Bustos (Pte bloque MoVIC)







PALABRAS DE LOS CONVENCIONALES DEL MOVIC



A la salida de la legislatura, negándose a ser parte de la sesión, hablaron los convencionales del Movic, “No salimos del asombro y preocupación, es un tema sensible, que está muy marcado en la sociedad”.



“Tenemos una compañera que sufrió un hecho de violencia de género en el día de ayer, se hicieron las denuncias correspondientes, y hoy el mandato del partido MoVIC, era solicitar la expulsión del convencional Omar Simionatto dada las características del hecho que sucedió ayer, por eso solicitamos la palabra, costó bastante que sea incorporado, hay un desconocimiento de la técnica legislativa, de todas maneras se hizo lugar y por mayoría del bloque del PJ, socialismo, UCR y AR, decidieron que no sea tratado, que no se altere el orden del día”.



“Lo que más sorpresa me causa es lo enérgico que han sido algunos integrantes de los partidos en sus comisiones en la defensa de los derechos humanos y demás y ante una situación así se mire para el costado” expresó Marcelo Bustos.



Por su parte Adelaida Torres indicó “es muy triste esta situación, porque cuando es el día de la mujer cualquiera levanta una bandera, muchos de los convencionales presenciaron el hecho grave sucedió adentro de la convención, ya trasciende al partido político”.



Muy emocionada Torres expresó “a mí me cuesta, no me quiero imaginar lo que le cuesta a aquellas mujeres que no tienen el respaldo que tengo yo de mi familia, compañeros, partido”.







CONSEJO DE LA MUJER



La presidente del Consejo de la Mujer Marilú Henríquez se mostró indignada por lo ocurrido en el recinto, “repudio totalmente este hecho, esta gente no está a la altura de las circunstancias. Es gente que veo con el cartel ‘ni una menos’ en las marchas, el silencio me duele muchísimo, y más que se trate de pares nuestras, mujeres”.



“¿Esta es la gente que nos representa? ¿qué va a tratar una carta orgánica?”







REPUDIO DE LA SENADORA MAGDALENA ODARDA



En su visita a la localidad de Catriel, la senadora nacional, no dudo en expresarse sobre el tema “me acabo de enterar de un hecho de violencia en la convención, yo he trabajado mucho con los casos de violencia de género. Nosotros queremos rechazar como partido político, sobre todo yo como senadora y referente en el tema, cuando se dan estos hechos hay que repudiarlos”.



Odarda, en el local de campaña del ARI, ubicado en la Avenida Roca y España, recibió a la convencional Adelaida Torres y su esposo Nicolás Sgalla, “mi solidaridad de mujer a mujer, de género, más allá de banderías políticas y partidiarias, sentite acompañada” le manifestó.



Pero la sorpresa fue que el convencional que representa al ARI, votó en contra del pensamiento de Odarda.

