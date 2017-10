“Tenía miedo que me pegara… me siento amenazada”. Dijo la convencional del MoVIC Adelaida Torres esta mañana, tras radicar una denuncia en la Comisaría de la Familia contra otro convencional por violencia de género. El episodio se registró este lunes mientras se desarrollaba una reunión de comisión de la constituyente, en el recinto de la legislatura municipal.



La situación, se originó en medio de una reunión donde se definen los cambios en la carta orgánica municipal y causó una gran conmoción en la localidad. El cruce verbal entre dos convencionales mujeres, finalizó con la participación de un tercero, que al parecer, increpó duramente a Adelaida Torres, con epítetos subidos de tono y según relató la representante del partido vecinal, “sino hubiera intervenido otra persona, se podría haber originado un hecho de violencia de mayor magnitud”.



Torres concurrió esta mañana, acompañada de su esposo, el secretario privado del intendente Municipal, Nicolas Sgalla, para radicar una denuncia en el marco de la Ley Nacional N° 26.485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.



En diálogo con Radio Alas, Torres, comentó lo sucedido: “lamentablemente ayer se produjo un episodio que uno no lo espera, y menos como mujer, como convencional. Son hechos que no se pueden dejar pasar, esto excede cualquier discusión que uno pueda tener”.



“Me sentí y me siento amenazada, vino otro convencional que me expresó con malas palabras, agresiones verbales, también en las que me decía que me iba a golpear, hubo un episodio de violencia hacia mi persona”.



“Quiero que esto siga los pasos legales” sostuvo.



“Es muy triste porque es la sala donde se debaten las leyes, donde se debate el futuro de Catriel. Se supone que toda las personas que estamos ahí tenemos una gran responsabilidad,. mucha gente confió en nosotros para hacer un trabajo que nos trasciende” comentó Torres.



“En todo ese marco, que debería ser de sana discusión, de pensar en que Catriel queremos entre todos, en cuál es el mejor marco legal para los próximos años, que una persona se comporte de esa manera y me amenace de esa forma, es muy grave y triste”.



“Sino fuera por la intervención de otra persona, tenía miedo que me pegara”.



La convencional del Movic en relación al inicio de las sesiones para este martes, refirió “yo estoy abocada a esto, las autoridades de la convención tendrán que tomar las decisiones pertinentes”.



“En qué condiciones yo puedo seguir yendo con seguridad, hacer el tratamiento de algún tema y no saber si esta persona vuelve a tener otro hecho de violencia hacia mi”.



COMUNICADO MOVIC



Desde el partido que la representa, Movic, se emitió un comunicado de prensa repudiando lo sucedido, “A los vecinos de Catriel, la Comisión Directiva del Movimiento Vecinal de Integración y Cambio quiere REPUDIAR el grave hecho de violencia de género efectuado por parte del convencional elegido por el pueblo en representación del partido de la Unión Cívica Radical Dr. Simionatto hacia la convencional de nuestro partido Adelaida Torres.



Ante los hechos acontecidos dentro de la Legislatura Municipal de Catriel en presencia de Convencionales, es que solicitamos la remoción inmediata del Dr. Simionato de su cargo de convencional.



No debemos permitir bajo ningún concepto hechos violentos hacia las mujeres. – Comisión Directiva MoVIC – “.



Consultada por la posición adoptada por el partido vecinal, Torres expresó “quiero agradecer a la gente amiga, a mi familia, a mi esposo, a los compañeros convencionales, al partido.



Por otra parte, su esposo Nicolás Sgalla, que la acompaño en todo momento, dijo “dentro de la discusión política suceden un montón de cuestiones, pero hay límites que no se pueden pasar, y cuando este límite excede, porque no se está hablando de pares o iguales, cuando hay una marcada diferencia de una persona sobre otra o de un género hacia otro, es mucho más complejo, y de ninguna manera se puede permitir”.



Sgalla contó el momento que vivió al enterarse de lo que ocurra en la convención, “me enteré estando en casa, lo primero asesorarse bien, no tomar ninguna decisión en caliente, son cuestiones que hay que pensarlas, uno tiene que actuar como persona, como funcionario, no se pueden resolver las cosas de la misma manera”.



“Totalmente de acuerdo con el comunicado del partido, una persona de esas características no puede seguir teniendo ese cargo dentro de la convención” concluyó el secretario privado del intendente.



CARLOS JOHNSTON



El jefe comunal también opinó sobre lo acontecido en la convención constituyente, “es lamentable, un hecho de cobardía total Aquel que le levanta la voz e incluso tratar de querer pegarle un hombre a una mujer, es un acto de cobardía”.



“Merece una denuncia, yo me puse en contacto al poco tiempo con Sgalla. Estos hechos violentos en una convención son lamentables no solo por la persona, sino por toda la sociedad de Catriel”.



“Nos merecemos tener diálogo, mesura en cuanto a las opiniones, que pueden ser diferentes, diversas, pero nunca violentas”.



“Este muchacho se pasó de la línea”.



“No podemos estar nosotros insultándonos, que podemos esperar de los vecinos mañana. Tenemos que dar el ejemplo” finalizó el intendente Carlos Johnston.

