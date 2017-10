(C25N) Bajo la consigna “No a Portezuelo en manos de Mendoza”, autoridades provinciales y locales, vecinos, representantes de instituciones realizaron, esta tarde, un abrazo simbólico al Río Colorado.



Con la presencia del Procurador de Rentas de la provincia Hernán Pérez, el Secretario de Recursos Hídricos Javier Schlegel, el Intendente Abel Abeldaño, se realizó el multitudinario acto en Puente Dique Punto Unido.



Las autoridades en el uso de la palabra, sostuvieron el “No a Portezuelo en manos de Mendoza”, y pidieron que el manejo, seguimiento y control de Portezuelo del Viento sea por parte de COIRCO, reclamaron estudios de impacto ambiental y que se garanticen todos los usos del agua, aguas abajo de la obra y la conservación de la calidad.





PORTEZUELO DEL VIENTO



El Proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica que se construirá sobre el río Grande, en el sur de la provincia de Mendoza, Argentina. Se ha previsto como el componente más importante de un complejo formado por cinco centrales que se instalarían sobre ese río.



El río Grande es el principal afluente del río Colorado, nace en el sudoeste de la provincia de Mendoza, cerca del límite con Chile, en plena cordillera de los Andes, y recoge el agua de varios afluentes importantes a lo largo de sus 127 km de recorrido. De su confluencia con el río Barrancas se forma el río Colorado, que hace de límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén, y luego entre La Pampa y Río Negro, para desembocar en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de todo su curso, el Colorado atraviesa regiones de estepa semidesértica, por lo que es un recurso muy valioso para todos los territorios que limitan con él. Por consiguiente, el aprovechamiento hídrico de ese río y de sus afluentes debe ser consensuado entre todas las provincias implicadas, consultando sus intereses.



La cuenca superior del río Grande está formada por una serie de valles de gran altura, rodeados de altas cumbres, en los que se registran precipitaciones de nieve significativas; muy superiores a las zonas medias y bajas de la provincia de Mendoza. El desnivel que recorre el río y su ventajoso recorrido a través de estrechas gargantas lo hacen especialmente ventajoso para la construcción de represas. Los primeros estudios para una presa en Portezuelo del Viento, una garganta especialmente apta para ese proyecto, datan del año 1950, pero quedaron en nada tras el derrocamiento del presidente Perón.



En 1968 se hicieron estudios sobre la posible utilización de aguas del río Grande para riego, lo que reactivó el interés por la zona; un contrato de 1972 con la empresa “Harza” permitió extender esos estudios hidroeléctricos y de riego. Tras varios años de suspensión total de los estudios, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó en 1989 un informe completo de los proyectos para el río Grande, que incluía un complejo de cinco embalses, con lo cual se produciría mucha más electricidad con menores costos; de todos modos, quienes actualmente plantean la construcción de estas centrales proponen como prioridad absoluta el proyecto de Cuesta del Viento, que debería construirse dimensionado como para formar parte del proyecto común, o bien como represa aislada. En 1993, el gobierno mendocino sancionó la ley provincial N° 6.064, que declaraba la obra Portezuelo del Viento de interés provincial. En enero de 2011 se inició la licitación del proyecto definitivo, que originalmente preveía su inauguración en 2015, con una presa de embalse de 178 m de altura, una potencia instalada de 210 MW y una generación media anual de 887 GWh/año, equivalente al 25% de lo que hoy se consume en todo Mendoza.

El proyecto Portezuelo del Viento (casi igual a cuatro diques Potrerillos), también prevé otro mega proyecto de ingeniería que aún no sale de eso: el TRASVASE del río Grande al Atuel. Una obra faraónica que, si alguna vez se hace, cambiará para siempre la historia económica de los departamentos del sur mendocino, permitiendo extender no sólo en aproximadamente 60.000 hectáreas la superficie cultivable de San Rafael, de General Alvear y de Malargüe, sinó también aumentar el caudal turbinado por el complejo hidroeléctrico El Nihuil, aumentando su producción de energía eléctrica. Un acuerdo firmado entre las provincias afectadas autorizó el trasvase de entre 24 y 34 m³/s hacia el río Atuel, pero no desde Portezuelo del Viento, sino desde otro embalse u otra ubicación para Portezuelo, en proximidades de Bardas Blancas.

Pensada desde principios del siglo XX, la presa, en principio, se levantará en una zona conocida como Cajón Grande -en la zona del paso Pehuenche- y tendrá una capacidad que rondaría los 1.941 hectómetros cúbicos en una superficie que abracaría unas 3.788 hectáreas.



Desde la generalidad y punto de vista técnico el Proyecto parece impecable y sobre todo si sus estudios se iniciaron y desarrollaron en la Gran empresa estatal AYE (Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado), que fuera orgullo por la excelencia técnica demostrada. Sin embargo ¿cómo afectarán? dichos mega proyectos, la calidad y cantidad de agua, los distintos usos y a los usuarios que se encuentran Aguas Abajo, resultando un tema para darse el espacio de discusión necesaria que disipe las preocupaciones, sobre todo a los habitantes de 25 de Mayo y su área de desarrollo agro alimentario e industrial, usos de agua para consumo, recreativo y demás.

