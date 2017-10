(C25N) “Me dijo que no le importaba que yo fuera una mujer y que me iba a pegar una patada en el órgano sexual femenino…lo dijo en otras palabras más vulgares”. Así fue el testimonio de la violencia de género en primera persona de la convencional Adelaida Torres, en diálogo con Radio “Alas y C25N”. La convencional del (MoVIC) contó, entre lágrimas, la violenta situación a la que fue sometida, el pasado lunes en una reunión de comisión, por parte de su par Omar Simionatto (UCR).



Con vergüenza, según ella confiesa, y sin poder todavía asimilar lo sucedido, Adelaida se animó a contar el momento vivido el pasado lunes en horas de la tarde, en el recinto de la legislatura municipal, mientras se desarrollaba una reunión de comisión de la convención constituyente.



“Después de los hechos del día lunes, me costó digerir la situación. Como esto sucedió en un ámbito público siento la obligación y la responsabilidad de contarle a la gente lo sucedido” dijo Torres.



LOS HECHOS



La convencional del MoVIC se quebró en varios pasajes de la entrevista, aquí está el relato de los hechos denunciados en la justicia:



“El día lunes aproximadamente a las 19,30 hs ya había terminado la reunión de comisión de estado, en la que estamos Sara Sepúlveda (MoVIC) y yo, hablábamos con Emanuel Deus (PJ) dentro de la sala del recinto de la legislatura municipal, a mis espaldas estaba sentada Mónica Hidalgo, más lejos en la misma sala estaban Marianela Handorff y Marcelo Bustos. Y en las salas que son linderas, se encontraban Gisela Alvarez y Daniel Delgado (Socialismo), al lado la del radicalismo estaba Pedro Antoniuk secretario de la UCR. En ese momento viene de mala manera Omar Simionatto (UCR), con malas palabras, sacado y me dice ‘que le dijiste a Elmas Zarzur’… yo le conté que habíamos hablado de cuestiones políticas de la comisión… – se quiebra en el relato (llanto) – … me da vergüenza, pero quiero que la gente sepa que se pasaron los límites….



…. estaba sacado, fuera de si, me dice ‘sos una pendeja de m…’ te voy a pegar’… me dijo que no le importaba que yo fuera una mujer y que me iba a pegar una patada en el órgano sexual femenino…obvio, usó otras palabras más groseras – se vuelve a quebrar (llanto)-



Yo estaba sentada y lloraba, no podía creer semejante humillación, nunca me habían tratado así, sentí que me pegaba. En eso veo que se cruza Marcelo Bustos y lo sujeta de los hombros y se lo llevan afuera, estaba sacado, lo tuvieron que sacar

Yo no lo podía creer…., eso fue lo que paso.



Más tarde llegó Mauro González (presidente Convención), me preguntó qué había pasado, yo le dije que si no fuera por la presencia de Marcelo (Bustos), Omar (Simionatto) me hubiera pegado”.

DECLARACIÓN Y DISCULPAS DE OMAR SIMIONATTO



Tras la denuncia de Torres en la Comisaria de la Familia, la juez de paz Georgina Garro ordenó una media de cese de hostigamiento para con la convencional y citó a declarar a varios convencionales, el día miércoles pasado.



Uno de los que ofreció declaración fue el acusado del hecho Omar Simionatto, quien manifestó disculpas públicas por lo ocurrido y reconoció los hechos, aunque minimizó la magnitud, diciendo que era “todo circo”.



Consultada por el arrepentimiento de Simionatto, la víctima de violencia dijo “no me pareció una disculpa sincera, yo me siento amenazada, no puedo estar en el mismo espacio físico que él, no me siento segura”.



“Para que haya una disculpa debe haber un arrepentimiento”.



“Esto es más grave porque ya es de alguien que no se controla a sí mismo, es una amenaza para mí y puede ser una amenaza para otras personas”.



“También es de público conocimiento que él ha sido denunciado por otros hechos de violencia”.





SESIÓN CONVENCIÓN



El episodio de violencia se produjo el lunes, al otro día la convención constituyente debía sesionar para tratar los proyectos presentados por los diferentes bloques. Sin embargo el Movic en el inicio de la sesión, presentó un punto fuera del orden del día, solicitando la destitución de Omar Simionatto (UCR), cuyo tratamiento en ese momento fue votado en contra por la mayoría de los convencionales.



En eso solicitó el uso de la palabra Adelaida Torres, para relatar lo que le había ocurrido, sorpresivamente tanto el presidente de la convención como una convencional del PJ le negaron esa posibilidad. Acto seguido Marcelo Bustos informó a sus pares, que el bloque del Movic se retiraba de la sesión entendiendo que no estaban dadas las condiciones de seguridad para Torres, y que ella se sentía amenazada.



A pesar de la situación grave planteada en relación a la violencia de género, la convención siguió sesionando como si nada hubiera ocurrido.



“De alguna forma uno vuelve a sufrir violencia, miran para el costado cuando ellos mismo habían presenciado el acto, fue de nuevo un acto de violencia” dijo Adelaida Torres, sobre lo que pasó en el inicio de la sesión.



“Además el Sr. Mauro González había sido notificado por el juzgado, porque yo había hecho la denuncia en la Comisaría de la Familia, la jueza había hecho lugar a la denuncia y pedido el cese del hostigamiento. Pero para ellos parecía que nada había pasado, para mí fue muy duro y una desilusión total” contó.



“Parece que yo desde que soy convencional del Movic dejé de ser persona…- se quebró (llanto) – ahí hay gente que yo conozco desde chica, que no tenga valor como persona, me miraban como si yo me lo mereciera, eso sentí… (llanto) ninguno me cuidó desde los otros partidos, nadie se humanizó” dijo entre lágrimas.



“Yo no soy la que se tiene que ir, yo me siento fuerte para trabajar, lo que pasa que no puede trabajar en el mismo espacio físico que una persona que me amenazó y me humilló”.



“El Sr. Mauro González como presidente de la convención debe arbitrar las medidas para mi seguridad, esa es su obligación” sostuvo Torres.



AGRADECIMIENTOS



Sobre el final de la entrevista, y luego de poder contar lo que le había ocurrido, Adelaida Torre quiso agradecer a las personas, instituciones, funcionarios y familiares que estuvieron a su lado en este momento difícil que le toca atravesar.



“A mis compañeros de bloque, especialmente a Marcelo Bustos y Sara Sepúlveda que estuvieron en ese momento…a todos los que me llamaron o me enviaron mensajes”.



“A la senadora nacional Magdalena Odarda, a la legisladora provincial Viviana Germanier, bloque JSRN, Intendente Carlos Johnston, partido Movic, sr. Alberto Gattas, presidente Consejo de la mujer Marilú Henriquez, mi familia, esposo Nicolás Sgalla” concluyó Adelaida Torres.

