Se viene una nueva edición del Torneo Mixto de Futbol

Desde el próximo sábado 14 del corriente mes hasta el lunes (feriado) 16 de octubre se dará forma a este torneo de futbol para hombres y mujeres, que se ha transformado en un éxito deportivo.

El evento iniciará el sábado desde las 10:30hs con el primer partido. Este es el fixture oficial dado a conocer por la organización Alarcón.

10:30 HS. 4 ESQ. VS LOS HERMANOS

11:00 HS. PEÑAS BLANCAS VS RA SERVICIOS

11:40 HS. LA. FAMILIA VS. BARRIO CAROD

12:00 HS. EL MOLINO. VS TOCO Y ME VOY

