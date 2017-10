El pasado fin de semana San Luis fue epicentro de un nuevo capítulo del Campeonato Argentino de Navegación, donde un Catrielense metió podio.

Se trata de uno de los rally Raid más importantes de Sudamérica y con esta 5° fecha y un gran número de inscriptos no hizo más que confirmar que año a año para muchos pilotos en motos, cuatriciclos, utv, camiones y autos se va convirtiendo en la ante sala de cada Dakar.

En todo este “alboroto” de alto nivel estuvo un catrielense en el podio, se trata de Mariano “el negro” Rueda que se metió 3° en su categoría con una excelente carrera a bordo de su can am 800cc Renegade 4X4, que de hecho le hizo ganar una etapa el día domingo.

Mariano Rueda desde hace 1 año que no podía participar de este campeonato argentino de navegación, pero volvió y para darse el gusto con un “carrerón”

