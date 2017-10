(C25N) La segunda sesión había sido convocada para este martes a las 14:30 horas, pero a último momento se decidió suspenderla sin mayores explicaciones. Debían tratar el caso de violencia de género ocurrido la semana pasada y la expulsión o no del convencional acusado.

También este martes cerca del mediodía, ingresó a mesa de entradas de la convención, una nota del bloque legislativo provincial de Juntos Somos Río Negro repudiando el hecho y solicitando que la convención se expida sobre el particular.

(C25N) Pudo saber que en la última reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque del MoVIC (Marcelo Bustos) y ARI (Javier Sus) votaron para dar tratamiento al tema, no así los bloques PJ, P Socialista y UCR.

En la jornada de este martes también debía conocerse la decisión de la Jueza de Paz Georgina Garro sobre la prohibición de acercamiento. Si esto ocurre, la convención debería sesionar con custodia policial a efectos de preservar el orden y sobre todo a la convencional Torres, debido a las amenazas recibidas.

En tanto, el Dr Omar Simionato, acusado de las agresiones, volvió a pedir disculpas a través de los medios de comunicación y expresó que él intentó hacer lo propio en la sesión pasada, pero “otros convencionales le recomendaron no hacerlo”.

“Sé que estuve mal, ya le pedí disculpas a la convencional Torres, se las volvería a pedir, pero lo dicho, dicho está y ojala pudiera volver atrás”. Dijo el abogado convencional (UCR)



La convención deberá tratar todos los dictámenes antes del 20 de noviembre y sólo se trataron seis de más de 100 proyectos. Los tiempos corren y a este ritmo, difícilmente se pueda finalizar en el tiempo predeterminado.

Luego del tratamiento de los proyectos y de su aprobación, (o no), se debe comenzar con la redacción de la nueva constitución, tarea que seguramente demandará no menos de 60 días ya que además de transcribirla habrá que hacer las correcciones lógicas y necesarias para su impresión final.

