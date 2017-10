Autores desconocidos arrojaron veneno y mataron por lo menos 5 perros la semana pasada, en barrio Santa Cruz, entre las calles Pedro Hernández, San Juan y San Luis. Los vecinos indignados se encontraron con esta matanza y denunciaron el hecho a las autoridades municipales y policiales. El hecho fue denunciado durante esta semana nuevamente pero por distintos vecinos que alertaron sobre la misma posibilidad en Barrio Cuatro Esquinas En el lugar se pudo encontrar una caja de cartón con restos de veneno, sería estricnina según una vecina, y algunos restos de huesos rociados con esta sustancia. Lo mismo que ha ocurrido en otros barrios tiempo atrás como las 400 y 200 Viviendas

Efectivos de la Unidad 9° se hicieron presentes en el lugar, al igual que personal del área de Inspección General del municipio, para poder transportar a los animalitos envenenados, sacar los restos de veneno que quedaban en la calle y actuar de manera urgente para salvar la vida de los perritos que estaban agonizando.

Uno de los vecinos en diálogo con Radio Alas expresó “nos encontramos a las 8 hs de la mañana con una cajita con veneno y en estos momentos hay perros a la vuelta que se están muriendo ahora, otros que los han sacado, no sabemos el porqué lo han hecho, son unos …(insultos)”.

“Si les molesta el animal, no le avisan a los vecinos, directamente tiran veneno. Acá en mi barrio hay criaturas chiquitas, recién están caminando, levantan cosas del suelo… el perro murió en la vereda, estamos esperando que venga gente a limpiar, a desinfectar” manifestó e hombre con mucha indignación.

“No podemos saber quién es, uno de los perros que murió en la puerta de mi casa era mi mascota, un cachorrito que recuperamos de la calle, que lo cuidaron mis hijos, y ahora lo mataron. Ya es la tercera vez que envenenan perros en el barrio”.



Otra vecina declaró “esto es terrible, hace un año que venimos viendo esto. El que hace esto no tiene conciencia, de que no solo mata un perro, puede matar a un niño o a un adulto”.



“Si le molestan los perros que haga al denuncia, no tiene sentido que tire veneno a granel, hoy se pasó” sostuvo.



“Yo tenía un perro dentro del predio de la casa, atrás de las rejas, dos veces le tiraron veneno, la segunda vez no lo pudimos salvar, el veterinario me dijo que era estricnina” dijo la mujer.



“Mi perro tardó una hora en morir, es desesperante ver como luchaba por su vida. Yo fui al municipio y a la comisaría, voy a hacer la denuncia” concluyó la vecina.





INTOXICACIÓN O ENVENENAMIENTO DE PERROS CON ESTRICNINA



La Intoxicación de perros con estricnina es un envenenamiento de comienzo rápido, entre 30 minutos y 2 horas, caracterizado por una disfunción neurológica, potencialmente fatal.



Todos los animales son susceptibles, siendo los perros más afectados que los gatos, por comer cosas que encuentran en la calle (en muchos casos se suele tirar comida envenenada)



Síntomas de la intoxicación con estricnina en las mascotas:



– Hiperestesia (aumento de los reflejos)

– Miedo, nerviosismo.

– Rigidez muscular.

– Hipertermia (temperaturas mayores a 40 grados)

– Convulsiones.

– Midriasis (dilatación de las pupilas)

– Cianosis

– Muerte.

