“Me robaron todo, revolvieron hasta los juguetes de mi hijo, tengo mucha bronca”. Relató indignado Matías Marín, vecino de la localidad, víctima de delincuentes que ingresaron a su vivienda, ubicada en calles La Pampa y España, este fin de semana, donde sustrajeron una gran cantidad de elementos y dinero. Además se registraron una serie de robos en varios domicilios de la ciudad.



La inseguridad diaria que preocupa a toda la comunidad de Catriel, los hechos se suceden en todos los barrios y van desde robos menores, hurtos, hasta violentas entraderas, con sustracción de electrodomésticos, aparatos de telefonía, bicicletas, bombas de agua, computadoras, dinero, herramientas, motocicletas. Hay un elemento en particular que relaciona cada situación delictiva, se trata de la participación de menores de edad en los ilícitos, jovencitos que “entran por una puerta y salen por otra”, para volver a delinquir. En algunos casos son los propios padres que los protegen, ya que saben lo que hacen sus hijos y utilizan sus domicilios para guardar el “botín”.



La otra parte negativa tiene que ver con aquellos vecinos, que aún sabiendo que se tratan de cosas robadas, las compran por el hecho de adquirir un producto por $1000 y que en el mercado sale 10 veces más. Saben que no está bien, pero lo siguen haciendo, alentando a estos delincuentes a seguir en esa tesitura.



ROBO Y DESMANES EN VIVIENDA



Este domingo autores desconocidos ingresaron a una vivienda, ubicada en calle La Pampa y España, aprovechando que los propietarios no se encontraban en el inmueble, sustrajeron gran cantidad de elementos del interior, causando desmanes, revolviendo todas las habitaciones, hasta el baño.



Matías Marín, dueño de casa, en diálogo con Radio Alas contó lo sucedido “nos robaron todo, muy mal momento. No viajamos a ningún lado porque estábamos trabajando, y fuimos a visitar a la madre de mi señora, cuando llegamos a la noche nos dimos cuenta que nos había roto la puerta de atrás… una tristeza terrible, nacido y criado en Catriel, me duele un montón verlo de esta manera”.



“Me robaron de todo, aparte de la dignidad… televisores, computadoras, billeteras, ahorros que teníamos en casa, documentación personal” dijo Marín.



“Mucha bronca, vi a la policía resignada con la gente, porque saben que son menores, les toman el pelo, se les ríen en al cara, largándolos a las tres horas de que han robado” sostuvo.



“Tengo mucho odio, bronca, todo revuelto, una sensación de suciedad, gente de porquería. Soy un laburante honesto, no le pido nada a nadie, todo lo que tengo me lo gane solito, mucha impotencia… ropa revuelta, cama, hasta el baño, los juguetes de mi hijo, no tengo ganas de entrar a mi casa, la veo toda sucia” concluyó el vecino.



ROBO A CABALLO



Como en las películas del lejano oeste, tres jóvenes a caballo perpetraron un asalto a una vivienda en calle Pedro Giachino, Barrio Carod, domicilio de la médica policial, este viernes, los delincuentes aprovecharon que no estaban los moradores y sustrajeron algunos elementos. Vecinos dieron aviso a la policía y se produjo una persecución por varias calles de la zona, hasta que se logró detener a uno de los involucrados.



En la fuga a caballo de los delincuentes, uno de ellos de 18 años, al parecer inexperto en la monta del animal, fue tirado varias veces por el equino, oportunidad que aprovecharon los efectivos para lograr su aprehensión.



Al momento de la demora, se pudo recuperar una aspiradora, una mola y otros elementos, algunos de ellos habían sido arrojados durante el escape de los ladrones.



El precoz delincuente recuperó la libertad, mientras que el caballo que utilizó para perpetrar el robo, continúa en el predio de la Unidad 9°, esperando se determine su propiedad.



ROBARON UNA MOTO Y EN MINUTOS LA DESMANTELARON



El hecho se produjo el pasado viernes en un domicilio de calle La Paz, Barrio Preiss, los delincuentes sustrajeron una motocicleta 110 cc y en cuestión de minutos la desmantelaron.



La propietaria se percató de inmediato y se dirigió hasta el domicilio donde tenían su ciclomotor, a dos o tres casas de distancia donde la habían sustraído, y dio aviso a la policía, pudiendo recuperar el rodado menor, pero sin las partes que le habían sacado.





