(C25N) Este fin de semana el área de tránsito municipal en conjunto con policía de la U9° realizaron varios procedimientos en la parte céntrica de la ciudad, con la retención de vehículos y conductores a los que se les retuvo el carnet habilitante hasta que cumplimenten los pasos legales a través del juzgado de faltas local.



Un hombre de nacionalidad boliviana es demorado por segunda vez en un control de tránsito, en la oportunidad anterior el test de alcoholemia arrojo un 3,25 de alcohol en sangre. Esta vez 2,14 por lo que se le retuvo el vehículo y también la licencia de conducir.



En Argentina el límite legal de alcohol en sangre para conducir un automóvil es de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que tiene tolerancia menor para conductores de motos descendiendo a 0,2 g/l. En el caso de conductores profesionales, al volante de transporte de carga o pasajeros, la tolerancia es cero. También hay tolerancia cero en la provincia de Córdoba, y Salta.



En la continuidad de las tareas en las calles de Catriel, también hubo retención a un joven de 25 de Mayo y a un ciudadano de Puelén, cuyos controles de alcoholemia dieron positivo.



En diálogo con Radio Alas, el director de tránsito municipal Favio Calvo, manifestó “realizamos control de tránsito durante el fin de semana, test de alcoholemia, personas que dieron muy alto grado de alcohol, 2,14”.



“La juez de faltas es la que dispone la inhabilitación para conducir, que ya lo hecho, generalmente hasta 30 o 60 días los deja sin conducir, más la multa que debe pagar” sostuvo.



“Del control que hacemos el fin de semana, en un promedio general se paran 25 vehículos, de esos uno o dos son infractores, bastante bien la gente” destacó Calvo.

REDUCTORES DE VELOCIDAD



Se colocaron en la calle Atenas y Mosconi, más allá de los reductores, también se encuentran los inspectores en esa zona, debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito, en el paso por colectora.



“Entendemos que el vehículo que viene por Atenas, tiene que pasar primero la colectora, quedar a mitad de camino, volver a subir a la Mosconi, eso se planteó el año pasado, deberíamos cerrar el boulevard prácticamente y dejar dos o tres entradas, que la colectora no tenga que tener subidas, el transito quedaría mucho mejor organizado” indicó Calvo.





LOMOS DE BURRO EN COLECTORA (MOSCONI)



Vecinos reclamaron por la colocación de lomos de burro (reductores) en Atenas y Mosconi, consultado por este tema, el director de tránsito dijo “surgió porque estábamos teniendo muchos accidentes, hasta que no solucionemos que la colectora no tenga acceso a la Mosconi, una vez que cerremos esas calles, vamos a sacar esos reductores. Lo mismo sucedió en Añatuya, hasta que colocamos los semáforos, después los sacamos”.



“En los colegios lo estamos haciendo, por la velocidad con la que circulan algunos vehículos” concluyó el Favio Calvo.

