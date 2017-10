Tras el paso exitoso de la liga de futbol Mixto el pasado fin de semana que coronó al equipo de Panadería El Molino como campeón del Clausura 2017. Es turno de retomar en Complejo Master otra clásica fecha de la Liga Femenina de futbol que realiza la misma organización.

Este es el cronograma para el próximo sábado, desde las 14:30hs.

14:30 HS MIL MODELITOS VS AYELEN

15:20 HS HAY EQUIPO VS LEIVA SERVICE

16:10 HS MET LOS GRINGOS VS VIEJAS LOCAS

17:00 HS. CRUCEÑO VS. PLAN. B

17:50 HS LA INDIADA VS. TOCO Y ME VOY

La entrada Con El Molino como Campeón del Mixto, ahora retoma la Liga Femenina aparece primero en Catriel25Noticias.com.