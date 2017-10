“Se vulneró la dignidad de la mujer, creo que debe renunciar” sentenció Luis Deus, referente del Partido Justicialista de Catriel, esta mañana, en relación al hecho de violencia de género denunciado por Adeladia Torres (Movic), que se produjo el pasado lunes 09 de octubre en una reunión de comisión de la Convención Constituyente.



“Para mi es un hecho repudiable en todo sentido, creo que la agresión provenga de donde provenga es mala, y más una agresión hacia una mujer, no se justifica desde ningún tipo” dijo Luis Deus en diálogo con Radio Alas.



Diferentes actores de la comunidad han expresado su repudio a la convencional Adelaida Torres, por un supuesto hecho de violencia de género, ocurrido el pasado lunes en una de las comisiones, en la que Simionatto (UCR) habría increpado duramente a Torres, con palabras subidas de tono y según contaron algunos testigos, de no mediar la intervención de otros pares, se podría haber llegado a una agresión física



“Creo que se equivocó mal el convencional (en relación a Simionatto), y más en el ámbito que se hizo, yo que soy un eterno respetuoso de las instituciones, creo que la agresión por si misma está mal, pero doblemente mal por el hecho que se hizo en la legislatura municipal, en un ámbito público, y en la casa de las leyes de Catriel, tiene que ser un lugar solemne, respetado, se vulneró todo eso” destacó.



“Se vulneró la dignidad de una mujer… creo honestamente, debería renunciar” sentenció Deus.



Con respecto a la sesión, que se llevó a cabo un día después del hecho de violencia denunciado, donde no se dejó hablar a la convencional Torres para expresar lo que había sufrido y se siguió con los puntos previstos en el orden del día, catapultando la salida del bloque Movic que se negó a seguir en esas condiciones, Luis Deus manifestó “yo hubiera permitido el tratamiento y que lo resuelva el cuerpo, acá lo soberano es la convención en su conjunto”.



“Hubiera puesto en consideración un hecho tan grave como el que ocurrió” expresó.





COMUNICADO PARTIDO JUSTICIALISTA



El Partido Justicialista y sus Convencionales queremos hacer público el repudio a los hechos de violencia sucedidos en el episodio de público conocimiento, y en todos los cometidos a lo largo del proceso de reforma de la carta orgánica. Creemos que los limites han sido excedidos desde un inicio. La violencia institucional ha sido moneda corriente; desde el ninguneo al órgano colegiado, las actitudes intimidatorias de funcionarios públicos, el vapuleo mediático, el hostigamiento laboral, hasta la manera de intercambio entre los mismos convencionales.



Estamos en una época donde la violencia es parte activa de la estructura social, sobre todo hacia las mujeres, legitimada, naturalizada y tolerada, lo que no escapa al ámbito político por lo que consideramos que deben ser tomados con la seriedad que corresponde con una lectura contextualizada desde el paradigma de la complejidad. Por otra parte, consideramos que la constante exposición en los medios de comunicación de situaciones tan delicadas y complejas, en el caso de las victimas puntualmente, a lo único que contribuyen es a la revictimización, que debería evitarse por todos los medios.



Esperamos que por el bien de la comunidad y por el compromiso etico de los integrantes de la convención, elegidos por los vecinos sean ejemplares, revean acciones y puedan llevar adelante el objetivo por el que estan ahi, desde un enfoque de respeto por los derechos humanos, de las instituciones gubernamentales y la convivencia pacifica.



“Con respecto al comunicado podría haber sido mas enérgico, pero bueno son distintas opiniones” concluyó Luis Deus.







COMUNICADO (MORENA) UCR

Un espacio de la Unión Cívica Radical repudió el hecho de violencia ocurrido en al convención, solicitó el pronto tratamiento del tema y que el constituyente Omar Simionatto de un paso al costado. Así lo expresó el Movimiento de Renovación Nacional a través de una nota que hizo llegar al presidente del órgano Mauro González.



Extrañamente desde el comité de la Unión Cívica Radical todavía no se han expresado respecto del incidente acontecido el pasado lunes 09 de octubre en la convención constituyente, donde se produjo un hecho de violencia de género, en el que Omar Simionatto (ucr) increpó duramente a Adelaida Torres (movic).



Sin embargo un espacio disidente de las actuales autoridades de la UCR, el movimiento MORENA, elaboró una fuerte nota donde repudia el episodio de violencia y exhorta a las autoridades de la convención constituyente a tratar el tema.





A continuación el contenido de la nota de la UCR MORENA, enviada al presidente de la convención MAuro González:



“En nuestro carácter de integrantes del Movimiento de Renovación Nacional -Mo-Re-Na- de la Unión Cívica Radical, nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, en relación al hecho de violencia sufrido por la Convencional Adelaida Torres de parte del Convencional Omar Simionato, en la Legislatura Municipal, sede de la Convención.



Hechos de esta naturaleza y sin precedentes en la historia democrática de Catriel, atentan y socavan las bases de la Democracia y sus instituciones.



Nuestro Partido, la Unión Cívica Radical , rescata los valores y principios de; libertad, igualdad, decencia, ética, paz. En definitiva somos el Partido de la Vida. Estamos orgullosos de nuestra razón de ser y de nuestros preceptos fundacionales.



Es por ello que no comprendemos el silencio cómplice de las autoridades del Comité Seccional Catriel. Desde el Alfonsinismo, por el contrario, no podemos callarnos ni mirar para otro lado como si se tratase de un acontecimiento normal.



El Movimiento de Renovación Nacional -Mo-Re-Na de la U.C.R., expresa su total y más absoluto REPUDIO a la violencia cobarde ejercida por el Convencional Omar Simionato y su total SOLIDARIDAD para con la Convencional Adelaida Torres.



Por el bien de la Democracia, la Honorable Convención Constituyente Municipal debe tomar una actitud valiente al respecto: dar tratamiento urgente a este lamentable y triste hecho de violencia. Es fundamental que el Cuerpo se expida por la destitución o continuidad del agresor como integrante de la Convención.



Como hombres y mujeres de la Democracia tienen una oportunidad única para fortalecer y prestigiar la misma y sobre todo vuestro Cuerpo que tiene una misión histórica: reformar la Constitución Municipal. No la desaprovechen bajo ninguna excusa y/o interés. Las personas pasan, pero la Democracia debe perdurar para los tiempos.



Asimismo, sería muy importante que el señor Simionato de un paso al costado renunciando a su cargo. Este gesto permitiría que nuestro Partido sea representado por otra persona que interprete fielmente y lleve a la práctica los valores y principios de la doctrina radical.



Para finalizar, ratificamos nuestro total y más absoluto REPUDIO a la violencia cobarde ejercida por Omar Simionato y nuestra total SOLIDARIDAD para con Adelaida Torres.





Firman esta nota:



Nicolás Osman Díaz (Presidente)



Fabian Andrés Cofre (Secretario)



Raúl Oscar Maeda



Marcelo Andrés Rueda



Marcela Alejandra Costa”.

