El juez federal Claudio Bonadío procesó a Tamara Pérez Balda y le dictó un embargo por 1 mil millones de pesos. Es el marco de la causa por irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL), por la que también está siendo investigado el ex ministro Julio De Vido.

Tamara Pérez Balda, que fue subsecretaria de Hidrocarburos durante el gobierno de Miguel Saiz, y hoy continúa en el directorio de la empresa nacional Enarsa.

En esta causa, ayer fue detenido el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera Roberto Baratta.

A Tamara Pérez Balda, el juez Bonadío la consideró prima facie partícipe necesario penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta. Según explicó Pérez Balda en su declaración no tenía conocimientos sobre el tema del Gas Natural Licuado (GNL).





