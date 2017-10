“Este hombre amenazó con golpear a uno de los empleados” denunció la Juez de Faltas Dra. Laura Morales, tras un incidente que se produjo en el juzgado con un vecino de la comunidad zíngara que se acercó para regularizar una deuda y retirar un vehículo secuestrado por la policía por falta de documentación. Esto generó un altercado con el personal del lugar, por lo que se dio intervención a la policía.



El incidente se produjo en la mañana de este viernes, hasta el lugar arribó un hombre mayor de edad, que intentaba cumplimentar el trámite de secuestro de un automotor que había sufrido su hijo, por conducir sin la documentación pertinente.



Según denunciaron los empleados del juzgado, el hombre de la comunidad zíngara se habría puesto agresivo, con insultos y amenazas hacia los operarios, lo que motivo la presencia de los efectivos de la policía para calmar los ánimos.



Miguel Demetrio, el vecino que fue acusado de actuar de manera prepotente, en diálogo con Radio “Alas” expresó: “yo no he agredido a nadie, me conoce todo el mundo, yo vine bien a pagar la multa para retirar mi auto, encima el tipo me goza, por eso estoy molesto”.



“Son $ 4 mil, la policía secuestró el auto a mi hijo, quieren que transfiera el auto, yo tengo una agencia, no puedo transferir todos los autos.

La última vez tuve que transferir y tuve que pagar 50 mil pesos”.



“Esta jueza no sirve para nada”. Concluyó Demetrio en relación a la jueza de faltas.



Por su parte la Dra. Laura Morales, tras lo sucedido, indicó “lamentablemente tuvimos un episodio bastante feo a consecuencia de un secuestro, se procedió por parte de la policía porque el conductor no portaba documentación personal ni del vehículo, no llevaba carnet ni seguro”.



“En su momento teníamos presencia policial, pero pensamos que era excesivo porque la gente venía bien, este señor es la segunda vez y se excedió

Le pedí que no se presente porque él no es el infractor, es el hijo”.



“No es la primera vez que tenemos inconvenientes con este hombre, ya ha tenido anteriormente otro vehículo secuestrado por los mismos motivos. Inclusive esos vehículos tienen prohibición de circular, porque cuando los venden, inmediatamente hacen la denuncia de venta, el registro dispone la prohibición de circular para que se formalice esa transferencia”.



“No se lo podemos entregar a no ser que venga el titular y con la transferencia hecha, situación que a esta gente se les comunica, y siempre pasa lo mismo”.



“Este señor siempre critica el accionar del juzgado, de tránsito del personal policial, lamentablemente se subió de tono amenazó a uno de los chicos, con golpes, pero él lo niega”.



Morales aclaró que “se le da el mismo tratamiento que cualquier vecino, su argumento que uno los discrimina, no es así. La multa no es que se cobra según la cara del infractor, está estipulado por el código de faltas” concluyó.

La entrada Catriel. Le secuestraron el auto y amenazó a los funcionarios aparece primero en Catriel25Noticias.com.