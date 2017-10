Con el objetivo de disminuir la morbimortalidad materno neonatal y garantizar el acceso al cuidado integral de la madre y del niño hasta los seis años, el gobierno rionegrino, a través del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), puso en marcha el nuevo Plan Materno Infantil, compuesto por los Programas “Ser Mamá” y “Crecer con IPROSS”.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Salud, Fabián Zgaib y el presidente del Ipross, Claudio Di Tella.

“El espíritu de la actual gestión es llevar a la informatización del Ipross, donde el afiliado pueda autogestionar sus solicitudes desde la página web”, detalló Di Tella. Por ello, con estos nuevos programas la afiliada, si así lo desea, podrá ingresar al paquete de prestaciones directamente desde el sitio web de la Obra Social Provincial.

A lo largo de la presentación, Di Tella explicó la reformulación que estos programas representan sobre el actual SOMI I y II, de acuerdo a los avances médicos de los últimos años, permitiendo un mayor control sobre el embarazo y el recién nacido.

El Programa “Ser Mamá” incorpora prestaciones que no se encontraban cubiertas en el actual SOMI I, como es el test de tolerancia oral a la glucosa, el análisis del streptucoccus hemolítico y Hepatitis B y C. Además, adiciona dos consultas y una ecografía e incorpora dentro del recetario las Vitaminas A, C y D para el/la recién nacido. Asimismo, el Programa Crecer con IPROSS, incorpora el estudio de otoemisiones acústicas y el laboratorio para la detección de enfermedades metabólicas.

“No lo vemos como un gasto para la Obra Social, son estudios necesarios para prevenir posibles enfermedades”, sostuvo Di Tella.

Por otro lado y promoviendo la lactancia materna, se detalló la incorporación de un protocolo para la provisión de leche, de acuerdo a prescripción médica, y la incorporación de las leches medicamentosas y maternizadas dentro de la cobertura integral.

Asimismo, el Presidente de IPROSS, mostró la libreta que se entregará a las afiliadas al momento de la adhesión, que incluye el calendario de atención (con el período de embarazo en el que debe realizarse cada estudio), la curva de altura uterina, la curva de nutricional y la historia clínica perinatal, permitiendo llevar un mayor control durante el embarazo e identificar posibles riesgos.

Actualmente se están realizando capacitaciones internas para el personal de las delegaciones que deberá sistematizar la información de la afiliada al momento de la adhesión. El Programa “Ser Mamá” regirá para aquellas mujeres que se empadronen de aquí en adelante, las que ya se encuentran dentro del SOMI I no sufrirán modificaciones, se incorporará su hijo/a luego del parto directamente en el Programa Crecer con IPROSS.



