El intendente de Rincón de los Sauces quiere traer a su localidad carreras universitarias y ayer logró un paso importante en ese sentido. El rector de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli, estuvo reunido con autoridades municipales y estudiantes secundarios para evaluar qué carreras son las más demandadas por la comunidad y analizar sí pueden comenzar a dictarse a partir de 2019.

Al finalizar el secundario los chicos de Rincón deben migrar hacia otras localidades para cursas una carrera de grado, posibilidad a la que no todos pueden acceder. En el encuentro de ayer unos 150 estudiantes se dieron cita en la Casa del Bicentenario y mostraron un importante interés en la posibilidad de estudiar sin salir de la ciudad.

Actualmente, Rincón de los Sauces no posee ninguna carrera de grado o carrera corta pública, obligando a todos los egresados a migrar luego de su egreso de nivel medio. Las expectativas por continuar una educación a nivel universitario se ven mermadas en su mayoría por razones económicas y de distancia.

El rector Crisafulli aseguró que “es un camino que seguramente va a tomar un tiempo antes de comenzar con alguna carrera en la ciudad, pero todo debe tener un comienzo y tomamos esta iniciativa muy bien acompañada por la ciudad, como el mejor inicio”, sostuvo.

El licenciado en Historia se refirió además a la escasez de fondos de la UNC, lo que pone en jaque las nuevas iniciativas, pero de igual manera tanto autoridades como población fueron enfáticos al asegurar que ayudarán a la universidad en lo que se pueda, sólo para poder contar con carreras de grado.

Por su parte, el intendente Marcelo Rucci, manifestó que “era una materia pendiente, hemos encarado todos los frentes de trabajo en una ciudad que estaba desbastada hace seis años y hoy contamos con uno de los municipios más exitosos en materia de obras y compromiso social. Sin embargo faltan las carreras para que los chicos puedan quedarse a estudiar en Rincón. Estamos en buen camino”.

Teniendo en cuenta que la localidad tiene tres escuelas secundarias públicas y una privada, entre todos los establecimientos suman aproximadamente cuatro mil alumnos en nivel medio.

Aquellos a punto de egresar y los que vienen detrás, ponen especial énfasis en proyectos educativos concretos no más allá del 2019.

Adolescentes consultados por “Río Negro” sobre qué carreras quieren tener dentro del ejido rinconense, manifestaron enfermería, licenciatura mecánica, medicina, turismo, psicología, licenciatura en sistemas y otras carreras que no dispone la UNC pero sí la Universidad de Río Negro, como odontología.

El último lugar del ranking de carreras demandadas por los estudiantes de Rincón de los Sauces fue para Ingeniería en petróleo y especialidades afines.

