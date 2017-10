El día sábado 21 de Octubre se jugó la 7ma fecha del torneo Clausura de la Liga Senior, en el predio denominado el Pozon , ante un marco muy importante de aficionados al fútbol. Amukan y Esfuerzo Propio se debetian la punta ya que ambos llegaron a esta fecha liderando el torneo con 15 puntos y así fue que la ventaja quedó en manos de Amukan que ganó 2-1 en un partido ajustado.

Estos son todos los resultados fueron los siguientes .



1 – TRANSPORTE MAURICIO 0 Vs LA UNIÓN 3 (Pablo Guerra y Mauricio Barroso x 2 )



2 – AMUKAN 2 (Fabian Munives y Jose Mussi ) Vs BARRIO ESFUERZO PROPIO 1 ( Ramon Jara )



3 – BARRIO CAROD 1 (Juan Ovalle ) Vs BARRIO 400 VIVIENDAS 1 ( Gustavo Reta )



4 – ORGANIZACIÓN SILVERO 1 (Cesar Pineda ) Vs BARRIO SANTA CRUZ 1 ( Nestor Chagua )



5 – JOAQUIN V. GONZALEZ 1 (Sergio Mansilla ) Vs AUTOMOTORES ALEM 2 (Luis Cerna y Marcelo Banacloy )



LIBRE : SUPERMERCADO LAS DOS D.





TABLA DE POSICIONES :



1 – AMUKAN 18 PUNTOS

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 15 PUNTOS

3 – BARRIO SANTA CRUZ 14 PUNTOS

4 – BARRIO 400 VIVIENDAS 11 PUNTOS

5 – AUTOMOTORES ALEM 10 PUNTOS

6 – SUPERMERCADO LAS DOS D. 7 PUNTOS

7 – LA UNIÓN 6 PUNTOS

8 – BARRIO CAROD 5 PUNTOS

9 – ORGANIZACIÓN SILVERO 4 PUNTOS

10- JOAQUIN V. GONZALEZ 4 PUNTOS

11- TRANSPORTE MAURICIO 2 PUNTOS



GOLEADOR :



FABIAN el Tanque MUNIVES AMUKAN 7 GOLES





PRÓXIMA FECHA LA 8va se juega el Domingo 29 de Octubre a partir de las 10 hs en el predio del pozon



1 – BARRIO 400 VIVIENDAS VS BARRIO ESFUERZO PROPIO

2 – AUTOMOTORES ALEM VS AMUKAN

3 – BARRIO SANTA CRUZ VS JOAQUIN V. GONZALEZ

4 – ORGANIZACIÓN SILVERO VS LA UNIÓN

5 – SUPERMERCADO LAS DOS D. VS BARRIO CAROD

LIBRE : TRANSPORTE MAURICIO



