El domingo 15 de octubre se jugó ante un centenar de aficionados la 6ta fecha del torneo clausura de la apasionante LIGA SENIOR de nuestra ciudad, en el predio denominado el Pozon , los resultados fueron los siguientes :



1 – BARRIO 400 VIVIENDAS 3 (Luis Mercado y Mario Pastran x2 ) Vs AMUKAN 1 (Jose Muzzi )

2 – AUTOMOTORES ALEM 3 (Luis Cerna, Jose Valledor y M iguel Aveldaño ) Vs ORGANIZACIÓN SILVERO 2 ( Daniel Meglioli y Andres Pino )

3 -BARRIO ESFUERZO PROPIO 5 (Martin Heredia, Juan Jara, Nelson Lopez y Carlos Granelli x2 ) Vs JOAQUIN V. GOZA{ES 3 ( Sergio Mansilla y Pablo Garabito X 2 )

4 – LA UNIÓN 1 (Denis Verdugo) Vs SUPERMERCADO LAS DOS D. 1 (Marcos Cardozo)

5 – BARRIO SANTA CRUZ 1 ( Fabian Briongos ) Vs TRANSPORTE MAURICIO 1 (Adolfo Valdiviezo )



Libre : BARRIO CAROD



TABLA DE POSICIONES :

1 – AMUKAN 15 PUNTOS

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 15 PUNTOS

3 – BARRIO SANTA CRUZ 13 PUNTOS

4 – BARRIO 400 VIVIENDAS 10 PUNTOS

5 – SUPERMERCADO LAS DOS D. 7 PUNTOS

6 – AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS

7 – BARRIO CAROD 4 PUNTOS

8 – JOAQUIN V. GONZALEZ 4 PUNTOS

9 – ORGANIZACIÓN SILVERO 3 PUNTOS

10- LA UNIÓN 3 PUNTOS

11- TRANSPORTE MAURICIO 2 PUNTOS.



GOLEADORES :

FABIAN el tanque MUNIVES AMUKAN 6 GOLES





PROXIMA FECHA la 7ma

ATENCION : Se adelanta la fecha para el dia Sabado 21 de Octubre por las elecciones del dia Domingo , los encuentros comenzaran a partir de las 13 hs, los encuentros son los siguientes :



1 – TRANSPORTE MAURICIO VS LA UNION

2 – AMUKAN VS BARRIO ESFUERZO PROPIO

3 – BARRIO CAROD VS BARRIO 400 VIVIENDAS

4 – ORGANIZACIÓN SILVERO VS BARRIO SANTA CRUZ

5 – JOAQUIN V. GONZALEZ VS AUTOMOTORES ALEM



LIBRE : SUPERMERCADO LAS DOS D.

