“Ganaron los delincuentes, doy un paso al costado”. Manifestó Adriana Lomoro, propietaria del kiosco del CEM N° 21 quien sufrió un nuevo robo el pasado fin de semana.



Un nuevo episodio delictivo que afecta la institución educativa, durante este año el bachiller ha sido el blanco de vándalos y delincuentes, provocando no sólo destrozos en el colegio, sino también sustrayendo elementos, como el caso del fin de semana, donde vaciaron prácticamente el kiosco que funcionaba en el edificio.



“Me enteré el domingo que habían entrado a la escuela nuevamente, forzaron las rejas del kiosco y lo desvalijaron” dijo Adriana Lomoro que tiene a cargo al concesión del local comercial, en diálogo con Radio “Alas”.



“Se llevaron todo, lo que más siento es mi cafetera de cápsula, me dañaron las cosas del kiosco, no puedo volver a reponer, no me dejaron nada para trabajar hoy, decidí dar un paso al costado, agradecer al establecimiento por los años de trabajo y seguir adelante con otra cosa”.



“Tuve una crisis de nervios cuando vi el kiosco como había quedado y no pude hablar con la policía, pero recibí mensajes donde me decían en qué lugares y direcciones estaban las cosas”.



El hecho habría ocurrió entre la madrugada del sábado y el domingo, “me dañaron todas las cosas de la fotocopiadora, es la segunda que pierdo, más la computadora, cajas registradoras y toda la mercadería, los chorros se llevaron todo”. Dijo Adriana.



Además la mujer solicitó a los vecinos que no adquieran los elementos robados, “tostadora grande, cafetera de cápsula marca Philips, microondas, mercadería, elementos del tóner, cilindros, repuestos de la fotocopiadora”.



Adriana sufrió varios robos en el kiosco, por lo que pasó de poner cadena y candado, hasta enrejar el lugar, aun así los delincuentes se las ingeniaron para seguir robando, “primero estaba confiada con el tema de las rejas, la otra vez las rompieron pero no alcanzaron a entrar, ahora si pudieron, entonces ya no tengo seguridad” sostuvo la mujer.



“Tuve la intención de seguir pero me da miedo, poner más cosas, y que pase una semana o dos, y vuelvan a robar”. Concluyó la mujer

