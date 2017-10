El día miércoles 25 de Octubre a partir de las 18:30hs en el Sum de la Escuela N° 306 se llevará a cabo una Clínica y evaluación para los chicos de la escuela municipal de Tenis de Mesa

El evento será tanto para alumnos-jugadores de Catriel, como de la localidad de 25 de Mayo. La clínica estará a cargo de Soledad Tensi, Coach de la Selección Argentina, ITTF nivel 3 y coordinadora de escuelas de iniciación deportivas , como así también de Cristian Pereyra, Coach de la Selección Argentina en sub 11 y sub 13 , entrenador de las Escuelas Municipales de Catriel y 25 de Mayo , ITTF nivel 1.



Esta Clínica es muy importante para nuestra ciudad ya que representantes de la Federación Argentina de Tenis de Mesa , se acerquen a nuestra Ciudad para hacer este tipo de eventos habla del buen trabajo que se realiza en deportes, además se evalúa la posibilidad de ubicar una escuela de iniciación al deporte mencionado en nuestra ciudad.

Todo este interés de Nación, por los Chicos de Catriel se da gracias a los buenos resultados que obtienen nuestros deportistas en diferentes torneos a nivel, regional, provincial, nacional e internacional, por nombrar algunos chicos locales que sobresalen en diferentes torneos , Ignacio Serra, Santiago Serra, Yahir Barrios, Francisco Cortez, Braian Pinto, Priscila Jara , Tobias Pereyra, Manuela Pereyra , etc.

