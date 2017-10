(C25N) Un grupo de vecinos de esta localidad envió una nota de reclamo al Intendente Johnston, solicitando arbitre los medios para mejorar el estado del Cementerio Municipal.

Escaso mantenimiento, canillas rotas, falta de agua, malezas y mucha suciedad. Son algunos de los puntos que remarcan los vecinos.



Sr intendente Municipal

CARLOS JOHNSTON

S/ D

Los abajo firmantes, todos contribuyentes de esta ciudad, es que en su carácter nos dirigimos solicitando su inmediata intervención en esta cuestión planteada:

Lamentablemente y con dolor es que nuestros seres queridos que ya partieron y sus restos descansan eternamente en este suelo Catrielense merecen el respeto y cuidado de su espacio, situación que HOY no está pasando, puntualmente el cementerio público se encuentra en muy mal estado, no está limpio, faltan más canillas, nichos destruidos, hay muchas malezas, hay pocos cestos de basura, no hay una adecuada parquización lo que genera no solo mas tierra suelta y poca sombra, sino que además de la carga emocional que lleva aceptar que nuestros seres ya no están con nosotros sino que el espacio que debería ser de memoria y respeto es más desolador aun y triste.

Que reconocemos que se han generado a lo largo de estos años muchas obras mejorando la ciudad , pero el CEMENTERIO que no solo es un espacio simbólico para cada una de las familias que hoy firmamos, sino también representa a quienes ETERNAMENTE apostaron por Catriel y echaron sus raíces , y quedaron acá, a pesar de haber sido en otro tiempo el lugar de paso, ellos demuestran que NO fue así, por otro lado es el reflejo de nuestra ciudad que es visitada por gente de otras localidades y la imagen para nada buena es más dolor al dolor.

Es por eso que apelando a su buen criterio y gestión es que solicitamos que a través de una coordinación y mejor predisposición se realicen de inmediato obras para embellecer este espacio de memoria para nuestros seres queridos, quisiéramos que se realicen más obras de parquización, mas limpieza y mejoramiento de nichos, mas canillas, y todo aquello que convierta a este espacio público en un lugar agradable en respeto por aquellos que aquí si se quedaron.

Esperando tener una pronta y favorable respuesta saludamos atentamente



Acompañan la nota: más de 50 vecinos con su firma