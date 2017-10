La petrolera estatal destinará buena parte de esos fondos a los hidrocarburos no convencionales. Además planea la apertura de 200 estaciones de servicios. Los detalles del plan estratégico 2018-2022.

Tras la liberación de los precios, la petrolera estatal YPF presentará este miércoles ante la Comisión Nacional de Valores su plan estratégico para los próximos 5 años (2018-2022), que prevé una inversión de más de 30.000 millones de dólares.

El objetivo “es transformar las operaciones y la cultura de la empresa para lograr un crecimiento sustentable que permita acceder a los habitantes de la Argentina a más energía y a mejores servicios”, señalaron desde la compañía.

Según pudo saber Infobae, YPF “aportará USD 21.500 millones de manera directa y el resto lo sumará a través de asociaciones y de sus empresas participadas”. De esta manera, la petrolera se afianza como la empresa que más invierte en el país.

Dentro de la estrategia está previsto un aumento de la producción de hidrocarburos a un ritmo de 5% anual, para alcanzar los 700.000 barriles de petróleo diarios en 2022. “Con foco en la mejora en los costos y la excelencia operacional, el convencional será la base de la producción de la empresa con el desarrollo de más de 29 proyectos y la perforación de más de 1.600 pozos“, señalaron desde la compañía.

Asimismo, YPF reforzará el liderazgo que tiene en el segmento de hidrocarburos no convencional, que continuará como “eje estratégico” de la petrolera. “La producción estimada en no convencionales crecerá un 150% y la mitad de la producción de hidrocarburos de la empresa en 2022 provendrá del shale y el tight”, estimaron.

YPF pondrá también el foco en la exploración con el objetivo de ampliar las reservas en un 50 por ciento.

Otra de las metas de YPF es liderar la transformación energética en el país: para eso sumará nuevas fuentes de energía a su matriz. Se convertirá en uno de los líderes en la producción de energía eléctrica con una proyección de inversiones de más de 2.000 millones de dólares. La petrolera duplicará su potencia instalada de 1.300 MW a través de proyectos de energías renovables y térmicos en este período.

Además, la empresa estatal se comprometió a mantener la posición de liderazgo que hoy tiene en la comercialización de combustibles y para ello prevé la inauguración de más de 200 estaciones de servicio.

“Para 2022, el 70% de los combustibles que comercialice YPF serán de bajo contenido de azufre, según los más altos estándares internacionales. También, va a trabajar para mejorar la experiencia de sus clientes, buscará la asociación con líderes tecnológicos y sumará tecnología e innovación en cada uno de sus productos y servicios”, señalaron desde la petrolera.

Asimismo, mantendrá su objetivo de “asegurar la excelencia operacional y el cuidado del medio ambiente, áreas en las que invertirá más de 3.300 millones de dólares”.

“El plan tiene como principal objetivo hacer crecer el valor de la compañía para sus accionistas y para los argentinos. En ese marco, se mantendrá una sólida estructura financiera, con una relación entre deuda y Ebitda de 1.5x a 2.0x, que le permitirá darle sustentabilidad al crecimiento”, agregaron desde YPF.