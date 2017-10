Desde esta fecha, habrá que abonar el Pack Fútbol para disfrutar la programación. Sólo habrá cuatro partidos gratis por fecha, en servicio analógico.

Desde la asunción de Mauricio Macri, la televisación del fútbol pasó a ser un tema de interés general. Es que el Fútbol Para Todos, instaurado desde el 21 de agosto de 2009, entraba por primera vez en un terreno de dudas. Allá por octubre de 2016, llegó la confirmación. El FPT tenía plazo límite, y el interés del futbolero promedio ahora se situaba en cuál sería el formato de televisación. Fue allí que Fox y Turner tomaron las riendas. La última transmisión gratuita fue el 27 de junio, y desde allí, hubo más dudas que certezas. Aún hoy, con un nuevo formato, mucha gente se pregunta cuánto costará visualizar el fútbol.

A partir de este fin de semana, quienes quieran ver los partidos de Primera deberán contratar el Pack Fútbol. Esto será un extra a los abonos de cable. En este caso, el costo será fijo: valdrá $300 por mes y servirá para habilitar dos nuevos canales, TNT Sports y Fox Sports Premium. En resumen, quienes ya tengan su servicio de cable, deberán solicitar el Pack Fútbol por separado. Para ello será obligatorio contar con un decodificador. Eso significa que en Cablevisión sólo funcionará con los abonos Digital o HD; mientras que en DirecTV abarcará todos los planes.

Quienes tengan cable pero no el Pack Fútbol, por su parte, podrán visualizar sólo 4 partidos por fecha en “SD”, o en baja definición. Irán por TNT y Fox Sports 2, como salían todos los partidos hasta la fecha pasada. Por ejemplo, en esta jornada, se podrá ver Banfield-Colón (TNT), Unión-Godoy Cruz (Fox Sports 2), Defensa y Justicia-Olimpo (Fox Sports 2) y Tigre-Rosario Central (TNT).

Ahora, ¿cuál es la situación para aquellos que no tienen abono de cable? Deberán contratar uno de los servicios y agregar también el costo del Pack Fútbol. De mínimo, la movida saldrá más de $900. DirecTV ofrece el servicio más barato en principio, puesto que el abono mínimo es de $630, y con el agregado del Pack Fútbol se totalizarían $930. Vale hacer una aclaración al respecto: en este caso, los partidos no podrán visualizarse en alta definición (HD), puesto que el abono básico es en calidad estándar. En caso de querer ver los partidos en HD, el precio ya se eleva a $740 durante 3 meses, costo que se va a $1.040 de mínima tras sumar el Pack Fútbol. Sin embargo, finalizada la promoción de tres meses, aumentaría a $980, llevando el total a $1.280.

El caso de Cablevisión es más básico. Quien no tenga cable deberá contratar directamente el servicio HD y agregar el costo del Pack. Así, serían $949 del cable y $300 de la extensión para ver los partidos, quedando el total mínimo en $1.249. Queda claro, entonces. El precio será alto. Entre el abono del cable y el Pack Fútbol, habrá más de $900 por mes. Por ahora, según se informó, ya son más de 800 mil los Packs contratados, algo que deja un número de más de 3 mil millones de pesos de recaudación. ¿Aumentará a partir de esta nueva medida?