Catriel – “Dos niños sufrieron intoxicación con alimentos, uno en su casa y otro en el jardín” aseveró Vanesa, integrante de “GRAIA” grupo de alergias e intolerancias alimentarias, conformado por más de 30 padres, que se acercaron, a la legislatura municipal para poder brindar información y llegar a la comunidad con esta problemática.

El grupo además reclama que la provincia de Río Negro modifique las leyes o bien se adhiera a la ley nacional 27.035, que establece: las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral de leche medicamentosa para consumo de quienes padecen alergia a la proteína de la leche vacuna (APLV), así como también de aquellos que padecen desórdenes, enfermedades o trastornos gastrointestinales y enfermedades metabólicas, las que quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).



A nivel legislativo de la ciudad, en agosto de este año se aprobó la ley 962/17 que es de trastornos alimentarios y la ley 965/17 que es sobre leches medicamentosas, “ya tenemos cobertura en varias obras sociales de la localidad” dijo una de las madres del grupo GRAIA.

Las alergias alimentarias son un trastorno muy común en la infancia. Los alimentos que provocan más alergias e intolerancia en los niños son la leche, los huevos, el pescado, los frutos secos o el trigo.

No hay que confundir alergias e intolerancias. Mientras que las alergias provocan trastornos gastrointestinales como dolor de tripa, diarrea, náuseas o vómitos, las intolerancias generan además problemas respiratorios, dermatológicos, articulatorios o generales como dolor de cabeza o jaquecas.

En diálogo con C25N, Vanesa destacó “la importancia es cuidar a nuestros hijos y acompañar a los padres nuevos y a los que ya estamos transcurriendo esto necesitamos compañía y apoyo”.

“Hay que esperar que provincia modifique la ley, si bien hay predisposición en las escuelas, hay que esperar. Nosotros cada mamá lleva su desayuno, lo que puede comer el niño”.





CASOS DE INTOXICACIÓN

Vanesa contó algunos casos que se dieron en niños de la ciudad, y que llevó al grupo de padres a poder elaborar folletos para que se maneje información del tema. “Hay una nena, un caso particular, por desconocimiento familiar consumió una milanesa y supuestamente el huevo le hace mal, está internada”.

“Un niño en un jardín, aparentemente habría consumido algo, porque los nenes se convidan” dijo.





GRUPO DE PADRES

El grupo se llama GRAIA, grupo de alergias e intolerancias alimentarias, está conformado por más de 30 padres.

“Hoy nos acercamos a la legislatura porque queremos hacer folletería y dar información, porque estas dos situaciones que hemos tenido nos afectan, queremos brindar información. Tenemos invitaciones para acercarnos a varios lugares” expresó Vanesa.

“Esperamos que cambien las leyes a nivel provincial, que se adhieran, porque a nivel nacional hay una ley sobre leches medicamentosas, pero nuestra provincia no está adherida a esta ley” concluyó la madre.