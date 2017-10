Desde la organización de la Liga Femenina de futbol, conducida por Luis Alarcón se dará forma a un nuevo capítulo del Clausura 2017.

Desde las 20:30hs iniciará la actividad con el primer partido de la 5ta fecha del torneo en Complejo Master, donde actualmente lidera Metalúrgica Los Gringos.



Fixture 5ta fecha Torneo Clausura 2017.

20:00 El Rejunte-vs La Indiada

20:30 HS. VIEJAS LOCAS VS HAY EQUIPO

21:20 HS AYELEN VS CRUCEÑO

22:10 HS MET LOS GRINGOS VS TOCO Y ME VOY

23:00 HS LEIVA SERVICE. Vs MIL MODELITOS