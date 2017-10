(C25N) Se realizó un importante operativo de tránsito, juzgado de faltas, inspección general y policía, que finalizó con la clausura de un predio ubicado en calle España al 30, donde se vendían vehículos.

El propietario del lugar, de la comunidad zíngara (gitano), había iniciado el trámite para la habilitación comercial en 2012 pero nunca lo había finalizado, por lo que se procedió a colocar las fajas correspondientes y exigir finalice el trámite. Además se realizó la verificación de más de 20 unidades que tenían a la venta, en su mayoría camionetas.



En un procedimiento realizado este viernes, con la presencia del Director de Tránsito Fabio Calvo y la Juez de Faltas Dra. Laura Morales, efectivos policiales, el verificador, empleados del área de inspección, se clausuró un punto de venta de vehículos, que poseía alrededor de 20 rodados a la venta, entre ellos varias camionetas 0 km.



En diálogo con Radio “Alas”, Fabio Calvo, Director de Tránsito, dijo “es un control en conjunto con el juzgado de faltas, por el tema de la parte de comercio, habilitación del local y la parte mía verificar la cantidad de vehículos que tiene para ver en qué condiciones están”.

“Esto no es un allanamiento, es un control. Venimos, pedimos hacer inspección y si hay alguna irregularidad, procedemos al secuestro” aclaró.



“A partir de mayo de este año a través del Ministerio de Justicia se dispuso que la policía de Río Negro tiene la potestad de empezar a pedir la transferencia de los vehículos y que esté a nombre de ellos”.



“A este hombre le hemos dado un plazo suficiente, desde 2012 hasta ahora si no ha hecho la habilitación, creo que el municipio ha sido bastante accesible”.



Por su parte la Dra. Laura Morales, indicó “se clausura el lugar, dado que no tiene habilitación comercial, se les exige lo mismo que a cualquier comercio de la localidad”.

“No pueden continuar con la venta de vehículos, sumado a que no están en condiciones en cuanto a documentación. En su momento presentaron documentación para solicitar la habilitación, pero nunca terminaron con esos trámites” expresó.



“Como es un hecho reiterado, con bastantes antecedentes en el tema, desde el municipio se les ha dado mucho tiempo, no queda otra opción que la clausura del predio”.



Con respecto al tema de los rodados que poseían a la venta y el pedido de transferencia, la juez de faltas manifestó “en cualquier vehículo que sea secuestrado, se exige si o si que comparezca el titular, o la transferencia hecha. Si los tiene para la venta no los deberían utilizar, y en el caso que los quieran utilizar, si o si deben transferirlos” concluyó la Dra. Laura Morales.