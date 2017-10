Se programó la 11° fecha de la Liga Confluencia, Torneo Clausura 2017, donde la UDC intentará sumar de a 3 para no alejarse de la punta del campeonato.

La actividad inició el pasado jueves con el adelanto entre Huergo recibiendo a La Amistad, mientras que el resto de los encuentros se jugarán íntegramente el día domingo. En el caso de la Depo, los petroleros visitará a Argentinos del Norte desde las 13:30hs para 3ra división y la primera división hará lo propio a las 15:30hs intentando sumar de a 3, ya que al momento suma 12 unidades, manteniéndose a mitad de tabla, mientras que Atlético Regina lidera el torneo con 22 puntos, aunque Argentinos lo asecha con 20 unidades en la 2° posición.

(Transmisión Radio Alas www.alasfmcatriel.com / www.catriel25noticias.com )



Se programó la actividad de la Liga Deportiva Confluencia.

TORNEO CLAUSURA 2017.

11ma fecha:

DEPORTIVO HUERGO Vs. LA AMISTA.

DEPORTIVO MAINQUÉ Vs. DEPORTIVO ROCA.

ARGENTINOS DEL NORTE Vs. CATRIEL.

CIPOLLETTI Vs. ALTO VALLE.

UNIÓN A.PROGRESISTA Vs. OBRERO DIQUE.

CÍRCULO ITALIANO Vs. SAN MARTÍN.

PILLMATÚN Vs. CHICHINALES.

FERNÁNDEZ ORO Vs. CIMAC.

25 DE MAYO Vs. ATLÉTICO REGINA.

Miércoles 1 de noviembre de 2017.

Pendiente:

25 DE MAYO Vs. PILLMATÚN.

Miércoles 25 de octubre de 2017.

Hora: 21.00.

Tercera: 19.00.

Cancha: Obrero Dique, local 25 de Mayo.