(C25N) El gobernador aseguró que no prevé reformar la Constitución para habilitar un tercer mandato. Elogios para Macri, pero distancia con Cambiemos.

Dijo que los hechos de corrupción “marcan en forma definitiva” al gobierno kirchnerista, pero también destacó políticas definidas antes del 2015.

El fin de semana trajo las definiciones más importantes del gobernador, Alberto Weretilneck, sobre su futuro político y el de Juntos Somos Río Negro.

El mandatario aseguró que no buscará la re-reelección y que no piensa en una reforma de la Constitución provincial. También dijo que el partido del gobierno no se mezclará con fuerzas nacionales en el camino al 2019, aunque reconoció aspectos positivos de los gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner.

Las definiciones sobre el tercer mandato y los cambios en la Constitución surgieron durante una entrevista con “El Cordillerano” de Bariloche.

“Así como está la Constitución no puedo ser candidato y tampoco aspiro a serlo”, sostuvo antes de advertir que “no tiene sentido analizar una cosa de esas, porque tampoco tengo previsto reformar la Constitución”.

Luego, en Comallo, Weretilneck habló con “Río Negro”. Allí ratificó el proyecto “provincialista” de Juntos y afirmó que “como tal, somos equidistantes de las políticas nacionales”.

P- ¿Qué evaluación hace de las elecciones a nivel provincial y nacional?

R- Creo que fue la típica elección nacional donde no se puede analizar ni resultados locales ni provinciales, porque no se estuvo en juego ningún tipo de gestión. Lo que la gente votó es Kirchner o Macri. Podríamos decir el antes y el ahora, podríamos decir pasado y futuro. Me parece que este es el posicionamiento que ha tomado la sociedad. No son temas que tengan que ver con la cuestión diaria, sino con un punto de vista de la sociedad, mirando la realidad del país de hoy.

P- Y en este contexto, después de todo lo que se ha hablado de su acercamiento con el presidente ¿usted es el pasado o el futuro?

R- En todo gobierno hay aspectos que son rescatables de una época y otros que no. Estamos viviendo todo el esclarecimiento de hechos de corrupción del gobierno anterior. Estos son hechos que al gobierno del Frente para la Victoria los marcan en forma definitiva. También hay que rescatar de esa época algunos temas como la Asignación Universal por Hijo, planes de obras públicas, como la Ruta 23, acá en la Región Sur. No hay que ser tan taxativo con que todo fue bueno o fue malo y que ahora ocurre lo mismo. Cada gobierno tiene partes que se pueden destacar y otras que no.

P- ¿Y en el caso de la actualidad?

R- El presidente tiene un gran mérito en la inserción internacional de Argentina. El hecho que Argentina sea hoy un país confiable para el mundo, para la industria, para la economía, para nosotros es un aspecto sumamente importante. Y por otro lado, tener este desafío permanente de cambiar lo que está. Me parece que la Argentina es un país que ha perdido innumerable cantidad de oportunidades de ser protagonista en el mundo y muchas veces esas oportunidades se han perdido porque no hubo esa actitud de cambio. Me parece que lo que el presidente está planteando es una actitud de cambio y eso es importante. Nosotros, lo que no perjudique a la provincia de Río Negro, todo lo que no le quite derecho a los rionegrinos, lo vamos a acompañar.

P- Si bien faltan dos años para el 2019, parte de Juntos Somos Río Negro ha tomado una postura clara y nunca estarían con Cambiemos. Otros se mantienen neutrales y hay quienes pusieron su voto para Cambiemos. ¿Cómo ve el futuro del partido?

R- Somos un partido provincial. Y como tal, somos equidistantes de las políticas nacionales. Por lo tanto nuestro desafío de acá al 2019 es seguir mejorando al gobierno, seguir cambiando a Río Negro, seguir consolidando a Juntos como la herramienta fundamental de la política provincial y obviamente siempre equidistante de los partidos políticos nacionales.

P- ¿El resultado electoral de este 2017 no los afecta?

R- Si en la primera elección que no es favorable para Juntos ponemos en debate nuestra ideología y nuestro cimiento, evidentemente no hay mucho convencimiento de lo que es Juntos. Quienes fundamos y estamos en Juntos consideramos que es una herramienta para la provincia de Río Negro, que es una fuerza provincial, federal, defensora de los intereses de los rionegrinos y equidistantes de las políticas nacionales. Por lo menos este es el camino que yo voy a seguir.