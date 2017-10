Las estructuras que rodean los ojos son las que suelen dar aspecto adusto, envejecido o cansado. Al respecto opina una profesional.

Se dice que los ojos son el espejo del alma y es verdad, pero más que los ojos es la mirada la que expresa como estamos emocionalmente en nuestra relación con las personas…

Los principales cambios que ocurren alrededor de los ojos y que nos van dando aspecto de cansancio y pérdida de la vivacidad a la mirada son, básicamente, cuatro: bolsas, caída de los párpados superiores, descenso de las cejas, arrugas alrededor de los ojos.

Existen tratamientos estéticos para corregir los cambios que ocurren y hacen perder la belleza de la mirada.

Bolsas debajo de los ojos, que se producen por pérdida de la tonicidad de los músculos y estructuras del párpado que actúan como una cincha y que se debilitan con el tiempo. El tratamiento quirúrgico es la blefaroplastia inferior con extirpación de las bolsas por vía externa o interna o sin extirpar las mismas y hacer redistribución de la grasa; para dar firmeza en algunos casos se tiene que extirpar piel y reforzar músculo. Las técnicas se eligen en forma individual para cada paciente según edad, tipo de rostro, etc.

Caída de los párpados superiores. Esto es la pérdida del pliegue profundo del párpado superior (pliegue de la belleza) que nos da profundidad a la mirada. En ello interviene además de las características de la piel, los músculos en constante movimiento que gesticulan incluso para acomodar la visión y hacen que las estructuras faciales vayan descendiendo.

El tratamiento en este caso es la blefaroplastia superior que elimina el exceso de piel con o sin extirpación de bolsas, según el paciente.

Descenso de las cejas. Esto contribuye a dar aspecto de cansancio, es un signo de envejecimiento, el criterio de belleza es el tercio externo ligeramente levantado, no demasiado. El tratamiento sería el reposicionamiento de la cola de las cejas descendidas, mediante el reforzamiento del músculo.

Arrugas alrededor de los ojos. Las que se forman radialmente alrededor de los ojos (patas de gallo) debido a que por un lado la piel en esta área de la cara es mucho más delgada que el resto y por otro, el ambiente externo, la exposición al viento, sol, cambios de temperatura, sequedad del ambiente como así también la predisposición genética van marcando las arrugas.

Las del entrecejo que son gestuales y dinámicas ya que contribuyen en su formación el movimiento constante de lo músculos y dan un gesto adusto.

Estos cambios responden bien al tratamiento con inyecciones de toxina botulínica Tipo A (botox) como tratamiento rápido y efectivo antiarrugas que se realiza con micro inyecciones intradérmicas en la zona

Las técnicas quirúrgicas mencionadas son poco invasivas pero muy laboriosos, se hacen con anestesia local y sedación previos estudios generales preoperatorios. No son dolorosas en el postoperatorio, llevan puntos que se quitan a la semana y requieren de 10 días de cuidados postoperatorios y un mes de no exposición solar.

El criterio que compartimos y ponemos en práctica como médicos oftalmólogos en estos tratamientos estéticos perioculares es devolver la anatomía normal sin cambiar la expresión y cuidar la fisonomía del paciente sin exagerar la corrección, dando apariencia natural al rostro.

Isabel F. de Román

médica oftalmóloga

Los procedimientos que se utilizan

Blefaroplastia inferior. Para eliminar las bolsas bajo los ojos.

Blefaroplastia superior. En la caída del párpado superior.

Inyecciones de toxina botulínica tipo A (botox). Para las arrugas del entrecejo.

La información detallada es indispensable antes de elegir un tratamiento estético.