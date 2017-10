El abogado Omar Gebruers pidió la libertad condicional de María José Tello, una de las docentes condenadas por los abusos en el jardín de infantes de 25 Mayo, al haber cumplido ya dos tercios de su condena como detenida.

Tello, de 31 años, tiene prisión domiciliaria y fue condenada a tres años y medio de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público en uno de los hechos denunciados. Además, tiene una habilitación de 7 años para ejercer la profesión.

El argumento de Gebruers es que ya lleva dos años y cuatro meses detenida.

Esta mañana se realizó una audiencia en el Centro Judicial de Santa Rosa donde las partes expusieron sus argumentos. Los fiscales no se opusieron al pedido por lo que la jueza de control, Flavia Ongaro, podría fallar favorablemente sobre el pedido del abogado de la acusada, que deberá ser resuelto dentro de los próximos cinco días hábiles.

Familiares de las víctimas se movilizaron para reclamar en contra de la posible salida en libertad de Tello. El abogado querellante José Mario Aguerrido reconoció que lo más seguro es que la jueza haga lugar al pedido: “no siempre lo legal es lo justo”, advirtió en declaraciones a LU33.

Roxana, mamá de una víctima, dijo que “para la Justicia es un simple cálculo matemático, para nosotros es una puñalada al corazón”. “Donde esté la vamos a buscar, la vamos a escrachar. Todo el mundo tiene que saber que es una entregadora de niños”, dijo.

De los cuatro docentes condenados, Tello recibió la pena más leve por uno de los niños abusados que se comprobó en el juicio oral, cuya sentencia se leyó en febrero de este año. Los jueces consideraron que la docente no cumplió con la obligación de cuidado del niño.

Por las denuncias de abusos en el jardín, el 1 de febrero de ese año un tribunal condenó al profesor Marcelo Tatavitto a 18 años de prisión por abusos sexuales gravemente ultrajantes de tres niños. También Oscar Aníbal López fue condenado a 7 años como autor del mismo delito, pero en un caso.

Las docentes jardineras que estaban a cargo de las salitas también fueron condenadas. Además de Tello, María Angélica Bastías recibió 7 años de prisión por su participación en el abuso de uno de los niños.

En mayo el Tribunal de Impugnación Penal confirmó las condenas, que habían sido apeladas por las partes, las defensas pidiendo absolución y las querellas penas más duras. Esa resolución también fue apelada en el Superior Tribunal de Justicia, que aún no resolvió.