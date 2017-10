El pasado fin de semana, quedará en la memoria de todos los que empezamos a forjar, con un grupo de padres y atletas, la Fundación Corazones Alegres de Catriel. Es que el día Sábado 28 de Octubre, en el cierre de la Liga De Fútbol 5 de Olimpiadas Especiales, con la presencia del Ministro de Gobierno de La provincia de Rió Negro Luis Di Giacomo, quien entregó a el Profesor Pablo D. López, la Resolución 826, en la cual queda expresado el número de Personería Jurídica 3403 para la fundación Corazones Alegres de Catriel, claro está que fue un momento emotivo, donde el Profesor Pablo López ,” expresó la felicidad que representa para todos, y ya somos una institución, tenemos identidad, este corazón empezó a latir, para seguir trabajando a Donorem como lo hacemos desde hace 4 años, por mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con discapacidad, que tengan una vida social, a través del deporte, con contención, capacitación, aprendizajes y buscando ser hombre y mujeres de bien, queremos una sociedad con inclusión social, buscamos seguir rompiendo barreras, queremos una sociedad con mejor calidad de vida para ellos y para todos, agradecer a todos y cada uno que nos acompaña desde siempre”.

Estas fueron las palabras del Profesor López al recibir la Personería, acompañado de atletas y padres, momento más que emotivo ante el aplauso de unas de 150 personas, de distintos lugares de Rio Negro y Neuquén.

En lo estrictamente deportivo, se jugó la última fecha cierre y entrega de Premios, donde la Fundación Corazones Alegres de Catriel disputó la última fecha, donde el Equipo A empató 1 a1 y el equipo C ganó 4 a 0 al campeón Cinco Saltos, quedando la Fundación Corazones Alegres Campeón en Categoría A, y Sub campeonato en Categoría C, se vivió toda una fiesta, donde se realizó el sorteo para ver que campeón de las categorías representaría a la liga a nivel Nacional, y quedo para la Fundación Corazones Alegres, quien deberá viajar al Nacional de Fútbol y estará en el Mundialito Integrándonos 2018.

Integran el Equipo Campeón, Luis Riera (c), David Morán, Jorge Luis Alaniz, Martin Alaniz, Fabián Pichel, Juan José Rebolledo, Francis Araujo, Gabriel Mendoza

El Equipo Subcampeón está constituido por: Sergio Preli, Ezequiel Araujo, Maximiliano Domínguez, Juan Carlos Fernández, Leo López, Sonia Alanis, Esteban Fernández.

Técnico Pablo López, Domingo Tobares, Mariela Romero