En El Trébol, Chenque RC de Comodoro Rivadavia venció a Catriel en el primer partido y luego le ganó la final a Ushuaia por 27 a 8. De esta forma, se quedó con el cuadrangular y obtuvo una plaza más para la Unión de Rugby Austral en la Zona Ascenso del Torneo Regional Patagónico de Clubes 2018.La jornada arrancó temprano en El Trébol y el sorteo del fixture había decretado que Chenque enfrente a Catriel en el primer cruce eliminatorio. Comenzó más enchufado el conjunto local, que en los primeros diez minutos sacó una buena diferencia gracias a un penal y dos tries, más una conversión. Los de Alto Valle reaccionaron sobe el cierre de la primera etapa y apoyando dos conquistas, una de ellas convertidas, se fueron al descanso 3 abajo.

En el complemento, donde hubo algunos cruces que terminaron con amonestados y expulsados, sólo los campeones consiguieron marcar y se aseguraron el pasaje a la final venciendo 29 a 12 a su rival. En el otro duelo, Ushuaia -de buen despliegue rugbístico- le ganó con comodidad a Dinos. El equipo de la capital de Tierra del Fuego siempre lideró el marcador pero lo liquidó en el segundo tiempo, porque el conjunto de Plaza Huincul apoyó por duplicado en los últimos minutos de la primera mitad para entrar al complemento perdiendo 14-12. En la vuelta al juego, los dirigidos por Alcides Acosta marcaron 19 tantos y no permitieron que les conviertan ninguno. Al término de los dos cotejos, se llevó a cabo una colación para los jugadores. Después de la pausa, la acción retornó con el partido por el tercer puesto donde chocarían los dos clubes de la misma Unión. Prevaleció la paridad en el juego y el resultado. Fue mejor en el comienzo Dinos pero Catriel lo emparejó rápidamente y en la última jugada del partido selló la victoria por 31 a 24.



LA FINAL El duelo decisivo tuvo los ingredientes que hacen faltan en una final. El desarrollo fue parejo y Chenque aprovechó sus momentos para ir haciéndose del triunfo. A su vez, cometió muchos penales que Ushuaia no pudo capitalizar con el pie y eso también colaboró para que llegue a los últimos minutos del partido con una diferencia tranquilizadora. El inicio del juego lo tuvo complicado porque los de Tierra el Fuego tuvieron oportunidades para ponerse arriba con patadas factibles, pero fallaron. A los 9m, una mala utilización del pie por parte de la visita le permitió a Gonzalo Bentue recuperar la pelota y quebrar la marca con buenos movimientos para escaparse por la punta y marcar el primer try de la final. Luego se prestaron ambos la pelota despejando con kicks largos y Ushuaia descontó con un penal minutos antes del descanso. Los de El Trébol se fueron ganando 5 a 3.La segunda mitad la arrancó con todo Chenque y gracias a un penal ganado en campo rival, pudo llegar otra vez a la conquista. Fue al line, no pudo con el maul pero percutió con los “gordos” en el juego agrupado y después abrió la pelota para que Leandro Giménez con un salteo haga prevalecer los jugadores que sobraban y Maximiliano Ortega en la punta se encargó de apoyar. El local siguió abusando de las infracciones y el rival, sabiendo que no estaba fino con los envíos a las haches, jugó los penales y con el juego corto también llegó al try. En los últimos 10 minutos Chenque se lució y marcó en tres ocasiones. Primero con el desequilibrio del joven Gonzalo Bentue por la derecha, que se asoció con Ortega para ganar muchos metros y los forwrards se encargaron de vulnerar la defensa en los metros finales. Después golpeó con el desprendimiento de Adrián Purpic en un maul y por último con una buena pelota aérea ganada por Bentue, que derivó en habilitación para Ezequiel Blotta y campo libre para correr por la punta para el wing. Giménez efectivizó la conversión y colocó el 27 a 8 final. Con el triunfo, Chenque se adjudicó el certamen y ganó una plaza para la Unión de Rugby Austral en la Zona Ascenso del Torneo regional Patagónico 2018.