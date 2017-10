El equipo petrolero no pudo superar a uno de los líderes, que le propinó una goleada con una descollante actuación del goleador Quilodrán que se convirtió en el goleador de la tarde para Argentinos. (Foto archivo)

Partido entretenido se vivió el día domingo en cancha de Argentinos, aunque el viento por momentos fue el protagonista. Rápidamente a los 5 minutos de iniciado el partido Quilodrán comenzaba abriendo el marcador, en lo que sería su tarde como goleador, mientras Coria arquero de la Depo hizo todo lo que pudo y supo de hecho contrarrestar varias ocasiones de gol hasta el minuto 43, cuando llegaba le segundo tanto del local con Quilodrán marcando y yéndose de esta forma la descanso.

En el segundo tiempo la Depo supo apoderarse de las chances de gol, manejando mejor la pelota, hasta un penal a favor no había sido cobrado por Leyva cuándo Díaz cayó en el área. Pero si supo verlo del otro lado cuando Coria fue expulsado por un penal cometido contra la humanidad de Sepulveda, transformándolo en gol Pablo Macsad a los 32 minutos del segundo tiempo.

Finalmente Quilodrán daría el último golpe para que Argentinos gane cerrando el partido con una goleada a favor del local por 4-0 sobre los petroleros.



TORNEO CLAUSURA 2017.

11ma fecha:

0 DEPORTIVO MAINQUÉ Vs. DEPORTIVO ROCA 0. Final.



4 ARGENTINOS DEL NORTE Vs. CATRIEL 0. Final.

6 CIPOLLETTI Vs. ALTO VALLE 0. Final.



0 UNIÓN A.PROGRESISTA Vs. OBRERO DIQUE 2. Final.



3 CÍRCULO ITALIANO Vs. SAN MARTÍN 3. Final.



2 PILLMATÚN Vs. CHICHINALES 1. Final.



2 FERNÁNDEZ ORO Vs. CIMAC 0. Final.



25 DE MAYO Vs. ATLÉTICO REGINA.

Miércoles 1 de noviembre de 2017.

Hora: 21.00.