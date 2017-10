El pasado domingo 29 de Octubre, se jugó en el predio de los veteranos de futbol, cancha “El Pozón” la 8va fecha del Torneo Clausura 2017 de la Liga Seniors, ante un marco muy importante de aficionados.

En este contexto Amukan volvió a dejar en claro que va por el título para cerrar el año, ya que derrotó a Automotores Alem por 3-2 en un “partidazo”, y de esta forma continua liderando en soledad con 21 puntos, aunque no puede descuidarse, el resto sigue de cerca y están al acecho.

1 – BARRIO 400 VIVIENDAS 0 VS BARRIO ESFUERZO PROPIO 1 (Martin Heredia )



2 – AUTOMOTORES ALEM 2 (José Valledor y Marcelo Banacloy ) VS AMUKAN 3 ( Luis Molina y Ariel Riquero x 2 )



3 – BARRIO SANTA CRUZ 4 (Luis Fernández , Fabián Briongos y Alejandro Olguin x 2 ) VS JOAQUIN V. GONZALEZ 1 ( Miguel Porcel )



4 – ORGANIZACIÓN SILVERO 1 (Marcos Fúnez ) VS LA UNIÓN ( Ariel Rebolledo y Oscar Guerra )



5 – SUPERMERCADO LAS DOS D. 5 (Néstor Cárdenas y Marcos Cardozo x 4 ) VS BARRIO CAROD 2 ( Javier Moraga x 2 )



LIBRE : TRANSPORTE MAURICIO



TABLA DE POSICIONES :



1 – AMUKAN 21 PUNTOS

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 18 PUNTOS

3 – BARRIO SANTA CRUZ 17 PUNTOS

4 – BARRIO 400 VIVIENDAS 11 PUNTOS

5 – AUTOMOTORES ALEM 10 PUNTOS

6 – SUPERMERCADO LAS DOS D. 10 PUNTOS

7 – LA UNIÓN 9 PUNTOS

8 – BARRIO CAROD 5 PUNTOS

9 – ORGANIZACIÓN SILVERO 4 PUNTOS

10- JOAQUIN V. GONZALEZ 4 PUNTOS

11- TRANSPORTE MAURICIO 2 PUNTOS



GOLEADORES :

1 – FABIAN MUNIVES AMUKAN 7 GOLES

2 – NESTOR CARDENAS SUPERMERCADO LAS DOS D. 6 GOLES

3 – ALEJANDRO OLGUIN BARRIO SANTA CRUZ 6 GOLES



PROXIMA FECHA la 9na (05 / 11/ 17)



1 – JOAQUIN V. GONZALEZ VS LA UNIÓN

2 – SUPERMERCADO LAS DOS D. VS BARRIO 400 VIVIENDAS

3 – TRANSPORTE MAURICIO VS BARRIO CAROD

4 – AUTOMOTORES ALEM VS BARRIO ESFUERZO PROPIO

5 – AMUKAN VS BARRIO SANTA CRUZ



LIBRE : ORGANIZACIÓN SILVERO

