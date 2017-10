“No descarto nada. Es una decisión de tipo anímico. Llevo casi 18 años en el Senado y cuando termine mi mandato habré sido 14 años presidente de bloque. Lo que demuestra que mi estructura psicológica es fuerte y mi corazón funciona muy bien”, de esta manera respondió Miguel Pichetto a una pregunta del periodista Jorge Fontevecchia, editor de Perfil, en un extenso reportaje publicado en esa publicación nacional.

Sobre su desempeño electoral en Río Negro, indicó “que he ganado y he perdido. Gané en 2013 con el 54% de los votos y fui elegido senador hasta 2019. Gané como intendente, gané como legislador en el circuito atlántico y me tocó perder en las elecciones de gobernador”.

Señaló que “hoy el partido lo conduce el intendente de General Roca, Martín Soria, que es el hijo de Carlos Soria, y su hermana, María Emilia, fue la candidata. Pero estoy en contacto con todos los sectores económicos de Río Negro: las cámaras, las empresas. Siento que la sociedad valoró mi tarea como senador. Lo que haga después de 2019 dependerá de decisiones personales. Aún no decidí nada. Ahora estoy abocado al proceso de reconstrucción del peronismo.

En cuanto a las derrotas sufridas como candidato a gobernador de Río Negro, dos veces: en 2007 y 2015, Pichetto explicó esta experiencia y dijo que “hay que tener una estructura de personalidad fuerte para procesar el momento”.

Indicó que “para un político no hay nada más duro que sentir que la sociedad para la que trabaja lo rechace, no lo apoye. Es una ruptura emocional, porque en el fondo, en todo político hay algo psicoanalítico, una necesidad de reconocimiento. Es un momento durísimo. En 2007 yo perdí de manera ajustada con el gobierno nacional, por una decisión táctica de Kirchner, que fue la concertación, una alianza con gobernadores radicales. Eso me dejó descolocado. De repente me encontré con que yo, siendo opositor de Miguel Saiz, gobernador por la UCR, pasaba a ser su aliado.

¿Perdió con el gobierno nacional?… y el senador rionegrino respondió: “Fue así. Yo era presidente de bloque en el Senado, hacía disciplinadamente lo que debía hacer, y me encontré con que era un opositor que ni siquiera fue acompañado en un acto político. Son las reglas de la política, tampoco es para dramatizar. Por eso digo, como Napoleón: en el arte de la guerra y en la política, la suerte es un tema central”.(Foto: Perfil.com)