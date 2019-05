Petroleros: «hay que volver a las 8 horas de trabajo», dijo Arévalo de Jerárquicos

Manuel Arévalo, titular del sindicato de Petroleros Jerárquicos, afirmó que el régimen de trabajo de 8 horas «le va a dar la tranquilidad a los trabajadores para descansar correctamente».

La denominada Mesa de Vaca Muerta se reunió este lunes en Casa de Gobierno para abordar la seguridad laboral en la actividad hidrocarburífera en la provincia. Estuvieron presentes representantes del Poder Ejecutivo, sindicatos del sector, operadoras, cámaras de empresas de servicios y de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.

Arévalo adjudicó los accidentes a la «falta de concientización, capacitación. Hay mucha gente que se incorpora a la industria sin los mínimos cuidados», dijo y cuestionó que «Las empresas enseguida encuentran culpables sin ir al fondo de la cuestión».

El gremialista aseguró que «todos somos responsables, y por eso estamos acá, por eso estamos trabajando».

Asimismo, puntualizó que «Las operadoras no reconocen el costo cuando las empresas de servicios tienen que hacer capacitación o mantenimiento. Esto no es viable, la seguridad está por encima del negocio».

«Hay que volver a las 8 horas de trabajo. Esto le va a dar la tranquilidad a los trabajadores para descansar correctamente. Estamos en la actividad más rentable del mundo y los trabajadores no cuentan con las condiciones de vida ni la seguridad correspondiente. No se entiende todavía lo que implica el desarraigo. Estando en la casa los trabajadores se van a encariñarse con lo que corresponde y no con la droga, el alcohol y otras tantas cosas que le hacen mal a ellos, ellas y a toda la sociedad», manifestó.

