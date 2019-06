25 de Mayo: Aberrante relato de la madre de una niña que habría sido abusada

25 de Mayo-Tras el grave hecho denunciado en las últimas horas, donde se constato una denuncia contra un masculino de 54 años, de quien la madre de una niña de 3 años denunció por abuso sexual, se supo que el hombre recuperó la libertad tras declarar el pasado jueves

Cabe mencionar que increíblemente este hombre ya presenta antecedentes por casos de abusos sexual, por el momento solo se le aplicaron medidas de restricción.

Indignada por lo sucedido la madre de la niña realizó una denuncia pública en redes sociales, relatando lo siguiente:

«Este tipo fue el que toko a mi hija, mi hija de tres años de edad…. La cual el decía que la nena lo seducía, Que la nena estaba embrujada y que a él lo tentó el diablo.

Quería darme algo a cambio con tal que no hable nada Lo cual no acepte e hice lo correcto, mis hijos están primero ante todo.

Esto no va a quedar haci x mas restrincion que tenga hacia mi y mi hija las cosas así no van a quedar xq tuviste el descaro de decirme x teléfono que solo la tokaste x encimita… es una vergüenza no tenes cara, la cabeza podrida y asi hablas de Dios cuando estas cagado de la cabeza.

Esto es el colmo no te bastó con abusar de tus propias hijas mugriento de mierda ….y asi te las das de predicador reverendo hijo de p…. tenes la cabeza cagada siempre fuiste una mierda de persona y decís que tire la primera piedra quien no a pecado… violín de mierda la muerte te mereces hdp …

Gracias a mi familia (hermanas y mi vieja) que están para contenerme y sobre todas las cosas Mi Esposo que siempre estuvo ahí que El me ayudó a denunciarlo y no tapar al hijo de puta que tiene como padre lamentablemente lleva su apellido AKA EL UNICO CULPABLE ES EL NO SUS HIJOS .!!!! COMPARTAN ..!”

