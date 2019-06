Pasó con éxito la 1º Feria de la Música

Con la presencia del Intendente Carlos Johnston y la Legisladora Provincial Viviana Germanier, quienes dieron apertura al evento, una multitudinaria convocatoria y excelente repercusión y participación de actores e instituciones del ámbito musical de nuestra localidad, tuvo lugar la doble jornada de la 1º Feria de la Música Catriel.

La Feria contó con la participación del Instituto Nacional de la Música, la Asociación de Músicos Independientes, la Dirección Nacional del Derecho de Autor y SADAIC, entre otras instituciones.

Además de una amplia variedad de propuestas y actividades, como seminarios, charlas, clínicas y la interacción de reconocidos músicos, productores, técnicos e importantes entidades vinculadas al trabajo musical.

“Seguimos generando espacios e iniciativas que aportan a la actividad cultural y al crecimiento de nuestros artistas, en definitiva a la identidad catrielense”, expresó el Intendente Carlos Johnston

“El objetivo fue que la Feria sirviera como punto de encuentro e intercambio para potenciar la actividad local, para que cada actor de la música se ponga en contacto con sus pares”, afirmó el Director de Cultura Angel Cruz.

Asimismo, el evento apuntó a socializar los derechos de los músicos, autores, intérpretes y productores fonográficos. Aprovechando la oportunidad para plantear un acompañamiento mutuo entre el Estado, las asociaciones independientes y las personas.

También se promovió la creación de circuitos provinciales de música en vivo, conectando los elementos orgánicos del quehacer musical: productores con músicos, agentes del estado con sellos, desarrolladores visuales con profesores de música, técnicos con diseñadores y luthiers con dj’s.

Las actividades se desarrollaron alternativa y simultáneamente en el Multiespacio Cultural Cine Cotecal, la Biblioteca José Hernández y la Sala de ensayo Ignato.

Así, la Feria incluyó la participación de Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música (INAMU); Ariel Avalos, Secretario de Cultura de la Provincia de Río Negro; profesores locales; la Masterclass “Sin sonido, no hay música”, a cargo del profesor Bernardo Baraj; Clínica de Batería y zapada con músicos locales, junto a Gustavo Roweck (ex Rata Blanca y V8) y Sergio Masciotra (ex banda de Charly García, entre otras); el seminario de Gestión de Proyectos Musicales, a cargo de Leticia Bystrowicz; Charla de SADAIC; entre la amplia variedad de actividades.

La Dirección de Cultura agradece la participación de de la 1º edición de: La Fábrica/Casa de música y Sala de ensayo; Selva Producción; Ignato Sala de Ensayo; FM Mibri; FM y Sonido Zero; Orión Producciones; FM Alas; Instituto y Conservatorio Scaramuzza; Escuela de Canto Sheila Sellanes; DJ Marcovecchio; Escuela de Música Municipal; Academia Cristina Molina; y Solcito Música/Gustavo Valletto.

