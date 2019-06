Supuestos abusos en Jardín de Infantes. Se conoce una nueva denuncia

(C25N) Se confirmó la presentación de una segunda denuncia por abuso en el Jardín 42, los padres de otro menor hicieron formal la presentación ante la justicia.

Con respecto a la primera denuncia, se aguarda la declaración del menor en Cámara Gesell. Luego la causa avanzará en la justicia, mientras se desarrollan las actuaciones internas en educación.

Esta mañana autoridades del Jardín y Supervisión hablaron con los padres y prometieron mantenerlos al tanto de las actuaciones.

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la aplicación de la Ley de Educación sexual, la cual conllevaría a prevenir este tipo de abusos y el alcance que tiene esta ley, la misma presenta oposición de algunos padres, mientras que otros solicitan su urgente implementación.

Desde el Ministerio se solicita que los padres no indaguen a sus hijos, pudiendo esto empañar y/o contaminar la posible declaración de/los niños involucrados en posibles casos de abusos.

Una de las abuelas, habló con FM Alas y C25N: “Estoy desesperada, si bien mi nieta no habría tenido al docente en su curso, nos tiene preocupados a todos. Conozco al docente involucrado, no puedo juzgarlo lógicamente hasta tanto se sepa mediante la justicia”. “Me entere por lo publicado por este medio en redes sociales, imaginen como nos pusimos, porque no nos comentaron nada, decidimos ir al establecimiento a hablar y saber que sucedió”.

“Como conclusión personal, siento que no hay respuestas claras, no me dejan conforme con lo comentado hacia nosotros, esto es opinión personal. Entendemos que hay que ser adultos y separar las cosas, que este docente haya hecho esto no significa que todos sean iguales. Mientras desde el Jardín nos piden más acompañamiento, es decir que un papá/mamá esté continuamente dando vueltas en cada aula”.

“Se tienen que hacer cargo todos de esto, desde la justicia, directivos del Jardín, etc. Tenemos que llegar a la verdad, queremos saber que sucedió, nosotros confiamos en que dejamos a nuestros nietos/hijos en buenas manos”. Concluyó una abuela

Supervisión de nivel Inicial:

La Supervisora Nivel Inicial Edith Guisado habló con este medio en referencia al caso: “Hemos trabajado con el Equipo Técnico y Docente, conversando con “las familias, intentando aclarar dudas. Puede haber una nueva reunión si ellos así lo requieren”.

“En referencia al acompañamiento de padres, referimos al tema de cuidar y enseñar según lineamiento como educación sexual-integral, lo cual es fundamental sobre todo para evitar estos casos.

Los invitamos por eso mismo a saber de qué trata tal ley” “Nivel inicial tiene sus propios lineamiento en referencia a educación sexual” “Hay docentes que lógicamente se sienten consternadas, se rompe un vinculo, que intentaremos restablecer, hay que entender que hay proyectos, relaciones que se rompen y no se benefician tras este hecho y hay que trabajar en eso”.

Las clases no están suspendidas, aunque hay un gran porcentaje de padres que no están enviando a los niños al jardín.

Mientras el docente no ha sido separado del cargo, aunque no tiene contacto con los niños para evitar mayores problemas. El mismo ha sido derivado a un sector distinto, como administrativo, hasta tanto se sepa finalmente que es lo que ha ocurrido según la justicia

