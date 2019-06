Catriel elige 2.019. Alianza «MoVIC – Juntos Somos Río Negro» lanzó campaña electoral

(C25N) Cuando faltan 30 días para las elecciones municipales, la alianza MoVIC – Juntos Somos Río Negro, lanzó oficialmente la campaña rumbo a los comicios municipales del 28 de julio.

El encuentro con afiliados y simpatizantes se realizó en la sede del partido vecinalista, calles Mosconi y Madrid poco después de las 20:00 horas. A sala llena, con más de 500 personas en el interior y exterior ya que no había más capacidad, se realizó la presentación de los candidatos, e inmediatamente vinieron los discursos.

El candidato a Síndico Titular Nicolás Sgalla, resaltó el trabajo de consenso que ha llevado adelante el gobierno en estos casi ocho años y prometió dar lo mejor desde el lugar que le ha tocado representar al movimiento.

El candidato a primer concejal, Mario Figueroa, resaltó “la labor del Intendente Johnston y la legisladora Germanier en la lucha por las regalías y ley de contratos petroleros, lo que hoy le permite a Catriel, gozar de un buen pasar en lo económico, lo cual se traduce en obras para la gente”.

El Intendente Johnston y legislador provincial electo, agradeció a los presentes y al pueblo de Catriel, la confianza depositada en estos ocho años.

“Son innumerables las obras que hemos hecho, en todos los barrios, en cada sector de la ciudad. Tenemos mucho proyectado y falta mucho por hacer. A la futura intendenta le voy a dejar un municipio ordenado, en marcha, con ahorros y con obras. Yo desde el lugar al que me convocó el gobernador (legislador), voy a seguir acompañando a Catriel. Cómo no trabajar por este lugar que realmente me ha dado todo. Les pido que acompañen a esta lista de candidatos, son buena gente, son trabajadores y comprometidos con el pueblo”. Dijo Johnston

La última en hablar, fue la candidata a Intendente Viviana Germanier, quien agradeció al Intendente su confianza. Hizo historia sobre el nacimiento del MoVIC y de los primeros pasos de Johnston hacia la intendencia.

“Admiro la vocación de servicio y el trabajo que este hombre le ha dedicado a la función”. Resaltó

“Este gobierno ha luchado por los derechos de los Catrielenses, antes las obras se decidían en Viedma y nunca llegaban a la gente. Fue en esta gestión que junto al gobernador Wretilneck se decidió que las obras las decide el intendente y así se hizo. Hoy los vecinos pueden disfrutar de avances en cada rincón de Catriel. Este proyecto no se detiene, queda mucho por hacer. Les pido a todos que nos acompañen a seguir creciendo”.

“Estaremos llevando nuestra propuesta, como siempre lo hicimos, casa por casa, barrio por barrio. El 28 de julio votemos por más obras y por mejor calidad de vida para todos”. Finalizó

