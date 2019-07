La Pampa busca concientizar: La multa por falta de VTV alcanza los $34.890

El director de Transporte de la provincia, Gustavo Minetto, indicó que la verificación técnica es obligatoria para los vehículos de cargas y pasajeros y no se evalúa por el momento extenderla al resto del parque automotor.

La policía pampeana está facultada por ley a retener aquellos vehículos que circulen sin la VTV (Verificación Técnica Vehicular). Actualmente es obligatoria para el transporte de cargas generales y pasajeros. Sus dueños deben cuidarse de no cometer esta infracción porque su bolsillo lo sentirá. El valor de la multa se calcula en 100 unidades fijas (UF) y cada una equivale a 10 litros de gasoil cotizado a un precio de $34,89. Con este cálculo la pena económica asciende a 34.890 pesos. Un año atrás era de 19.000 pesos. El incremento fue del 83,63% de un período a otro. El valor se actualizó debido al constante aumento del combustible.

«La multa se actualiza una sola vez por año. El 60 por ciento (20.934 pesos) se deposita en una cuenta de Rentas Generales de la provincia y el restante 40 por ciento (13.956 pesos) queda para la cooperadora policial. Es una manera de colaborar con estas entidades para que cubran sus necesidades», explicó el director de Transporte, Gustavo Minetto, a LA ARENA.

Asimismo, el funcionario provincial dejó en claro que la sanción que se aplica a los infractores «no tiene un efecto recaudatorio sino de concientización. Si bien es gravosa hasta que no se hace efectiva pareciera que todos somos hijos del rigor, infractores por naturaleza. Nos tiene que apretar el zapato para que no nos apartemos de la ley. Además también es una manera de cuidar el bien más preciado y que no tiene precio: la vida humana».

Una vez retenido el vehículo, su titular debe abonar el importe estipulado por la legislación y después tiene un plazo de 48 horas para realizar la VTV a su rodado. Para ello puede solicitar un turno en las dos plantas verificadoras habilitadas oficialmente en la provincia, una localizada en Santa Rosa y la otra en General Pico.

Ley 24449.

La Ley Nacional de Tránsito 24449 establece la obligatoriedad de la VTV para todo el parque automotor. Sin embargo, en La Pampa rige para camiones, colectivos, combis, que presten servicio regular, diferenciado o especial. Debe renovarse cada seis meses.

Esto es importante porque «las compañías aseguradoras son renuentes a pagar cuando se produce un siniestro vial máxime si el vehículo no tiene la VTV directamente no cubren ningún tipo de daños», señaló el titular del área de Transporte.

En La Pampa, la VTV no es obligatoria aún en automóviles, camionetas y utilitarios. En cambio sí lo es «en el 80% de las provincias argentinas», dijo Minetto por eso recomendó a los propietarios de estos vehículos que los controlen en los talleres habilitados «a los efectos de evitar multas, sufrir dolores de cabeza y demás trastornos» cuando salgan de la jurisdicción pampeana.

Consultado sobre si evalúan extender la VTV a todo el parque automotor, en este sentido respondió «es materia del Poder Ejecutivo Provincial, en algún momento se barajó esa posibilidad, pero la actual coyuntura económica y social no nos permite poner una traba más al difícil momento que estamos pasando los argentinos».

La entrada La Pampa busca concientizar: La multa por falta de VTV alcanza los $34.890 se publicó primero en Catriel25Noticias.com.