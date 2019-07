«La Depo» llamó a asamblea y hay polémica. Habría dos listas

(C25N) «El club se está cayendo a pedazos, hay 4 o 5 personas que se creen los dueños, tienen el padrón escondido….» Dijo hoy, Osvaldo «cacho» Quiles, quien integró la subcomisión de fútbol de la institución y ahora se postula como candidato a presidente de la Unión Deportiva Catriel.

La asamblea general ordinaria fuera de término a realizarse el día 17 de julio convocada por la actual dirigencia, donde se renovará en forma total la Comisión Directiva, generó ya una gran polémica. Una de las listas que pretende conducir los destinos del club realizó varias denuncias por el manejo de la institución deportiva.

«Cacho» Quiles, será quien encabece esta lista opositora a la actual conducción, y en diálogo con “Radio Alas”, expresó: «hace 42 años que estoy en Catriel, siempre estuve muy ligado al club, hace tres años que estamos trabajando con un grupo de gente y nuestras intenciones es ver los padrones para saber quiénes estamos en condiciones de integrar la lista y presentarnos. Tenemos buenas propuestas para el Club, contamos con aportes de las empresas.

Al parecer, se intentó tener un acercamiento con la comisión para tratar de unificar una lista, sin embargo las negociaciones no prosperaron: «hemos tenido varios choques con la actual comisión, nunca nos pudimos poner de acuerdo, hoy queremos ver si podemos conducir la Unión Deportiva Catriel, se lo merece, está bastante dañada», indicó Quiles.

(Cacho Kiles y algunos integrantes de la lista)

LISTA Y PROPUESTAS

El candidato a presidente adelantó que la lista estaría integrada por hombres y mujeres que durante años han estado ligados de una u otra manera a la institución.

Además anticipó algunos proyectos, en el caso de ser elegidos: «La empresa Coletti haría los camarines, después queremos arreglar el buffet, cambiar los paredones. Uno de nuestros objetivos principales es trabajar con los chicos, que tengan un buen profesor de fútbol, que desde el semillero salga un equipo competitivo».

ASAMBLEA

Quiles denunció los inconvenientes que están teniendo para poder participar en la próxima asamblea convocada por el club: «hoy el problema que tenemos es que no sabemos quiénes son los que realmente pueden votar porque el padrón lo tienen escondido y debería estar en el club, donde todo afiliado pueda ir, pagar y participar de la asamblea».

«A mí me pasó hace 4 años atrás, vi que estaba todo armado, no pudimos hacer nada. No han hecho socios, no me gusta que se hayan adueñado del club, eso me parece que está muy mal. El club es del pueblo de Catriel, no de 4 o 5 personas, hoy está pasando eso lamentablemente», dijo molesto.

«Hay mucho egoísmo, soberbia, eso no debe existir dentro de la institución, el club se está cayendo a pedazos, no lo quieren entender, no sé cuál es el motivo que no quieren dar un paso al costado» espetó.

«Yo estuve 12 años ligado al club en la comisión de fútbol, siempre colaborando, amo al club». Concluyó ‘cacho’ Quiles.

COMISIÓN DIRECTIVA

Tras las explosivas declaraciones de Quiles, el presidente del club Sergio Ambrosio pidió los micrófonos de “Radio Alas” para responder: «Si la gente quiere conocer los padrones no es el ámbito ir a la radio a decir que les escondimos. Le aviso a Osvaldo Quiles que los padrones están visados por personería jurídica y cuando llegaron, este lunes pasado, se encuentran en la secretaria del club».

«Me parece muy bien que forme una lista, que haga los proyectos que tiene, esto es democracia, el club tiene que seguir funcionando» indicó.

El dirigente de “la Depo” se mostró molesto por las acusaciones. “Yo para nada me quiero adueñar del club, de hecho no voy a estar más en una lista, sólo para ayudar. Ellos estuvieron hasta hace poco en el club, no sé a qué se refiere cuando dice que está destruído. Realmente hacen falta cosas, porque quedamos 4 o 5 trabajando. Yo creo que al club siempre hay que mejorarlo, porque es muy grande, ya tiene 45 años, hay paredones que mejorar y demás».

«Si yo me remonto a la historia de cuando agarramos al club, hace 5 años, nos cortaron la luz porque no tenía medidor, estaba enganchado directamente. Yo trate de hacer lo mejor posible, sigo queriendo al club y lo voy a seguir queriendo esté quien esté», dijo.

Con respecto al cuestionamiento de Quiles en relación a la última asamblea donde dijo “estuvo todo arreglado», Ambrosio respondió: «Nosotros nos basamos en lo que nos dice personería jurídica. Que piense lo que quiera y haga lo que tenga que hacer. Cuando hay dos listas siempre queda un resquemor, y eso no le hace bien al club».

Son 110 socios aproximadamente los que están habilitados para votar, anticipó Ambrosio: «el club tiene un montón de socios. En su momento se hizo una moratoria, por lo general los que siempre pagan son 45 socios».

«Deben estar al día para votar… siempre que hay asamblea quieren ponerse al día. Por qué no lo hicieron antes?».Finalizó el presidente de la Unión Deportiva Catriel

La actual conducción presentara lista también, y quienes la encabezarían son Cristian Reyman y Pablo Lobos.

La asamblea general ordinaria fuera de término está convocada para el día 17 de julio a las 20,45 hs en la sede del club, donde entre otros puntos se renovará en forma total la Comisión Directiva (14 miembros) con mandato por el término de dos años y la comisión revisora de cuentas (2 miembros) por el término de un año.

