Catriel elige 2.019. Entrevista: Viviana Germanier candidata a Intendente «Juntos Somos Río Negro»

«Sueño con una comunidad unida…» un deseo que pareciera una utopía, pero que sin embargo resume la vida de Viviana Elsa Germanier, porque su familia siempre valoró la unión y el amor por sobre todas las cosas. Viviana, la Entrerriana y profesora de historia que eligió Catriel como su lugar en el mundo.

La ciudad mediterránea de Villaguay, Entre Rios, la vio nacer un 24 de octubre de 1961. Su mamá Elsa Elvia Osman, docente rural y el papá Delis Vicente Gemanier, pequeño productor rural. Allí vivían los abuelos por parte de la mamá, pero pasó su infancia en un paraje rural llamado «Pueblo Cazes», una colonia judía donde residía la familia del padre.

Los Germanier tenían un campo que les fue otorgado en la época del peronismo a los pequeños y medianos productores, el padre y el abuelo accedieron a un crédito con el que compraron una cosechadora, con la cual trabajaban en la producción de los campos de los vecinos. «Mis papás fueron muy trabajadores, lograron hacerse una casa en Colón (Entre Ríos) con el plan de viviendas «24 de Octubre» en el retorno de peronismo», contó Viviana.

«Vivi» era la hermana del medio, de un matrimonio que tuvo 5 Hijos: dos hermanos mayores Adrián y Patricia, Alejandro y Gustavo que son menores. Gustavo, actualmente reside en Catriel.

INFANCIA

De pronto brota un recuerdo de su infancia en aquella zona rural entrerriana «el recuerdo más lindo, en estos días fríos como hoy… nos sentábamos en la cama grande con mis hermanas, y mis padres nos preparaban café con leche con polenta frita, para que nos levantáramos con muchas proteínas y energía. Mi papá siempre seguía con esa rutina, cuando lo íbamos a visitar, volvíamos con ese recuerdo». Relata con añoranza Viviana.

«Las vacaciones la pasábamos con mi abuela en Colón, una tía nos llevaba a una isla, con mis primos, íbamos a pescar en lancha… era una vida muy familiar. Tengo muchos recuerdos lindos, una familia muy unida, hoy todavía mis tíos se juntan para sus cumpleaños, me dijeron que iban a venir para la asunción como intendente…».

ESTUDIOS

En los primeros años de su adolescencia militó en la juventud católica, de la acción católica, daba catequesis en los barrios, y clases de apoyo en Cáritas parroquial de una zona marginal de Colón.

La secundaria la transitó en la casa de su abuela paterna Lucrecia, a orillas del río Uruguay, «con una hermosa costanera que me trae muy lindos recuerdos, cuando mis padres lograron hacerse su casa en Colón, yo desde allí hice el terciario, tenía que viajar todos los días 30 km a Concepción del Uruguay, para hacer el profesorado de historia y educación cívica en la Escuela Superior Mariano Moreno. Me apasionaba la docencia, mi mamá era docente, mis tías también, me gustaba historia, tenía claro que quería ser profesora de historia».

«En una oportunidad perdí un año y como pensaba que era una carga para mi familia trabajé en una tienda», recuerda Viviana de aquellos años de estudio, matizados con las primeras experiencias laborales.



CARLOS JOHNSTON

Su compañero de vida, Viviana cuenta como se conocieron: «fuimos compañeros en la secundaria, en 1° año él iba a un curso al lado, pero ya lo veía porque era uno de los ‘terribles’, yo era de bajo perfil, estudiosa. En el 2° año fuimos compañeros, había una profesora de historia que yo admiraba «Chela Verna», me acuerdo que siempre lo llamaba a Carlos para dar la lección, porque ella creía en él, que tenía mucha potencialidad… Carlos había sufrido la muerte de su padre a los 11 años y eso lo había afectado mucho, pero la profesora siempre le daba una chance».

«Hicimos el 3° año juntos, compartíamos experiencias grupales juntos, de reírnos y demás, pero nunca tuvimos diálogo ni conversación». Recién se conocieron cuando él se fue a Rio Cuarto a estudiar y volvía en los veranos, «íbamos a los boliches, ahí nos reencontramos, hicimos una amistad y luego formamos una pareja».

¿Quién conquistó al otro?… «No sé si fui yo, un día que le escribí una carta, el después me respondió… compartimos esa época distinta donde nos comunicábamos por cartas, las sigo conservando, la idea es algún día escribir un libro. Un día fui con mi hermano a visitarlo a Rio Cuarto y allí se afianzó al relación».

«Nos casamos en Colón, hicimos una vaquillona con cuero….¿Luna de Miel?… No tuvimos luna de miel, hicimos un recorrido por todas las islas del Uruguay en una piragua y nos llevamos una carpa, compartimos de la pesca y algunas provisiones que habíamos llevado», relata Viviana mientras se le iluminan los ojos.

HIJOS

Viviana se recibió en 1984, habían muchas profesoras de historia en la zona, y el primer lugar donde fue a trabajar fue el colegio “Ligorio” del obispado de Añatuya y después escribió a todas las casas de las provincias para presentar su currículum… allí se comenzaron a encauzar los caminos hacía la Patagonia, porque solo contestó la Casa de Rïo Negro que había una vacante. «Nos vinimos a Cipolletti, en el colegio Belgrano me dieron las primeras horas, trabajé en el 15 que lo llamaban Alcatraz, en el 17 y el 5», recuerda.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista, cuando Viviana habla de los hijos: «estábamos casados y alquilábamos, Carlos iba a rendir a Río Cuarto y cuando venía me esperaba a la salida del colegio, yo ya estaba embarazada de Gabriel». Cuando nació el primer hijo, se quedaron un año hasta que Carlos se pudo asentar en Catriel y conseguir una veterinaria».

«Gabriel, Guillermo y Juan nacieron en la clínica San Patricio» ,recordó emocionada.

CATRIEL

Los caminos se alinearon para que Viviana y Carlos llegaran a la ciudad petrolera en el año 1988, «tuve que renunciar a Cipolletti y venirme a vivir a Catriel… tengo un especial aprecio por ‘Lola’ Daima, ella nos dio la posibilidad de vivir en la calle Roque Saenz Peña, primero vivimos ahí y fue la primera Veterinaria que tuvimos cuando Carlos se independizó de la veterinaria del centro».

«Además vivimos en la casa de Roxana Daima, ellos se mudaron al barrio YPF y nos dejaron una casa en las 400 viviendas… un lugar ideal y la habían acondicionado muy lindo. Allí vivió la primera infancia Gabriel, después nació Guille cuando estábamos en la calle Roque Sáenz Peña, en la familia Yelmo donde alquilábamos y después nació Juan el más chico».

Como docente trabajó en varias escuelas: el Cet 7, nocturno, bachillerato de adultos, bachiller Cem 78, hasta que logró concentrar y titularizó las horas en el bachiller.

«Elegimos Catriel con Carlos, enseguida que llegamos acá sabíamos que era importante trabajar por la comunidad, en principio dentro de nuestras actividades laborales y luego se fue dando de a poco insertarnos en la idea de defender los intereses de la ciudad a través del movimiento vecinal».

«Cuando vinimos acá Carlos empezó a regentear la veterinaria del Sr Julio Ana. En esta ciudad generamos nuestros vínculos, grupo de amigos y la posibilidad que nos dio Catriel a través de un crédito hipotecario del Banco Nación de ésta propiedad para poder criar a nuestros hijos. Catriel nos ha dado mucho, nosotros queremos seguir trabajando por Catriel. Si tenemos la posibilidad de tener nietos, de que ellos estén orgullosos de vivir en esta ciudad».

TRAYECTORIA POLÍTICA

Una vez afianzada en la ciudad, Viviana comenzó a forjar su carrera en la política: fue legisladora municipal, trabajó en varios cargos municipales, actual legisladora provincial. «Yo me incorporé en el Movic en 2007 me gustó, trabaje en varias áreas, comisiones, creo que se debe trabajar en conjunto para lograr ciertos objetivos. El paso por el ejecutivo me pareció muy interesante, allí se deciden muchas cosas, se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos, que esa debe ser la prioridad de un dirigente político. Yo trabaje desde la Secretaria de Planificación y me pareció muy importante tener un proyecto urbanístico, un parque industrial, dar identidad a la comunidad de Catriel, los espacios históricos».

«Quiero rescatar la figura de Rodolfo Sánchez que fue la persona que me marcó los lugares emblemáticos de Catriel».

«Si bien el Movic nació en el 2003, quienes le dieron identidad al movimiento vecinal fueron Carlos Johnston y Viviana Germanier, cuando decidimos tener un lugar para que el partido tuviera identidad, se logra a través de la gestión ejecutiva, se visualiza en la acción de gobierno».

«JSRN es el primer partido provincial que tiene posibilidades de generar un proyecto de provincia donde todas las ciudades forman parte, antes eran ciudades aisladas. Hoy hay un proyecto de integración y desarrollo».

Rescató el trabajo en la Legislatura Provincial: «haber sido parte de la aprobación del plan Castello, de la creación de la secretaria de estado de la niñez (SENAF), expropiación lote 14, donación de las tierras donde se encuentra actualmente la Granja Porcina, proyecto para evitar que se ingresara carne porcina a la patagonia… No es lo mismo que haya un legislador que conozca la realidad de su pueblo».

CAMPAÑA PARA SER INTENDENTA

Viviana se mostró muy contenta «por el recibimiento por parte de los vecinos, con mucha tranquilidad pensando en continuar este proyecto de ciudad. Me apasiona ir a charlar con los vecinos, no solo comentarle lo que queremos, sino que nos digan algunas inquietudes que tienen con respecto a su comunidad, a su barrio, ese ida y vuelta es muy interesante».

«Si tengo que agradecer a alguien, es a Carlos Johnston primero porque ha formado un grupo de trabajo muy interesante, porque tomar un municipio con un recurso humano que ya tiene un camino hecho y con obras planificadas, no es poca cosa».

«Además él ha dicho que va a dejar un recurso importante para continuar las obras, hay una demanda concreta, donde tuve la oportunidad de charlar con los vecinos de Barrio Preiss, así como Carlos hizo realidad la plaza «La Soñada», yo voy a hacer realidad la plaza del B° Preiss, tenemos una reserva fiscal para poder hacerla»

MOMENTO MÁS FELIZ

Viviana se remonta a uno de los momentos más lindos que han vivido como familia…«el haber confirmado con Carlos nuestro vínculo… una cosa es casarse cuando uno es joven, a veces la relación se deteriora con los años, pero él decidió un día que hiciéramos un voto de reafirmación de nuestro compromiso. Ese día vino el padre Temer a mi casa, lo festejamos con mis tres hijos que lo vivieron con mucha alegría y emoción, sobretodo Guillermo que es el del medio, el más sensible, el que menos demuestra los sentimientos, yo vi que se sintió muy emocionado» .

El recuerdo de su padre

MOMENTO MAS TRISTE

Con los ojos llenos de lágrimas, voz quebrada, y un nudo en la garganta, nos contó que el momento más triste de su vida fue «cuando perdí a mi papá, que es una persona que nos dio mucho y mantuvo a la familia unida después de mi mamá falleciera a los 66 años de cáncer de mama, que se expandió en todo su cuerpo, para nosotros fue muy difícil porque nuestra hermana Patricia sufre de esquizofrenia y ella tuvo a su hija que se llama Yamila, ella fue la alegría de mi papá, la fortaleza a pesar de la pérdida de su pareja porque eran muy unidos».

«Hace poco perdimos a mi papá que era una persona muy especial, muy positivo, siempre activo, al servicio de los demás, pensando en que hacer por el otro. Mi papá estuvo cuando asumí como legisladora provincial, fue muy emocionante», recuerda emocionada.

¿QUE GOBIERNO SUEÑA PARA LA CIUDAD?

«Creo que nosotros necesitamos algo muy importante que es sentirnos Catrielenses, vecinos unos de otros, tener entusiasmo y ganas de trabajar por Catriel. Lo que debemos lograr es una comunidad inclusiva, donde los vecinos nos miremos a la cara, que a pesar de tener diferentes religiones, ideologías políticas, debemos tener una buena convivencia, trabajar juntos por un Catriel mejor».

«Sueño con una comunidad unida, que todos los Catrielenses seamos solidarios, íntegros, que trabajemos todos codo a codo, que dialoguemos, consensuemos, que luchemos sobre todo para que los jóvenes y niños tengan una mejor calidad de vida». Concluyó Viviana Elsa Germanier, actual legisladora provincial y candidata a intendente municipal.

Entrevista: Miguel Villablanca

Fotos: Mario Muñoz – (C25N)

La entrada Catriel elige 2.019. Entrevista: Viviana Germanier candidata a Intendente «Juntos Somos Río Negro» se publicó primero en Catriel25Noticias.com.