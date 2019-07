Catriel elige 2.019. Arabela Carreras brindó apoyo a los candidatos de «Juntos Somos Río Negro»

(C25N) «La lista 169, la boleta verde para el domingo, garantiza la continuidad de las políticas que JSRN ha podido llevar adelante y que la gente ha acompañado en la provincia». Manifestó la gobernadora electa de Río Negro este jueves en una entrevista con Radio Alas.Este viernes llegará el gobernador Weretilneck para participar del cierre de campaña.

Las elecciones municipales a realizarse el próximo domingo en la ciudad de Catriel acaparan la atención de todo Río Negro, tal es así que la flamante mandataria provincial arribó esta mañana a suelo Catrielense acompañada del Secretario de trabajo y legislador electo Lucas Pica, para brindar su apoyo y acompañar a Viviana Germanier, la candidata a intendente por el oficialismo.

En diálogo con el programa ‘Hoy x Hoy’ de Radio Alas, destacó: «estamos acompañando a Viviana en este desafío que las mujeres vamos asumiendo cada vez más, con expectativas que la boleta verde logre otro triunfo en la provincia. Hoy en Catriel el proyecto que encabeza Viviana es el mismo proyecto de Arabela Carreras, de Alberto, incluso la posibilidad de replicar algunas experiencias que se hacen aquí en otros lugares de la provincia».

GRANJA PORCINA

La gobernadora electa elogió el proyecto de diversificación productiva que puso en marcha la actual gestión municipal, «esa granja que está dando enormes resultados, hoy hablamos con el intendente Carlos Johnston sobre la posibilidad de ampliarla en Catriel y replicarla en otras regiones, porque entendemos que es una oportunidad de generar empleo, y de proveer proteínas de calidad a nuestra población, y de exportar».

«La granja está demostrando que es capaz de proveer alimentos de calidad, accesibles en precio a toda la población. Esta granja porcina puede brindar aún más de lo que hoy está brindando tanto en materia de empleo como en calidad y cantidad de carne», anunció.

GESTIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL

Además destacó la gestión a cargo del intendente Johnston: «aquí en Catriel se muestra un municipio bien conducido, con honestidad, objetivos claros, con calidad técnica, se puede mejorar muchísimo. Debemos hacer memoria de dónde venimos, como era Catriel antes y como es ahora, a partir de la gestión conjunta entre provincia y municipio, a partir del reconocimiento económico de un municipio que es proveedor de recursos para toda la provincia».

REUNIÓN FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIAS DE RÍO NEGRO

La gobernadora electa Arabela Carreras, junto con el vicegobernador y candidato a intendente del oficialismo en Viedma, Pedro Pesatti, escucharon a representantes de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), quienes plantearon preocupaciones del sector productivo y comercial de la provincia, en un encuentro realizado en Viedma, con la presencia de representantes de Las Grutas, San Antonio Oeste, Allen, Valle Medio y General Roca

Sobre este encuentro, Carreras indicó: «hablamos no solo de algunos reclamos que tienen que ver con el comercio desleal que se están produciendo en algunas regiones de fronteras y reclamos impositivos».

«Lo más interesante fueron las perspectivas de crecimiento que tiene el sector comercial y productivo. Hablamos de fortalecer las cámaras productivas y comerciales en toda la región rionegrina, con la oportunidad de brindar servicios a Vaca Muerta con fuerte apoyo del estado no solo en materia crediticia sino en materia de asesoramiento técnico» destacó.

PETRÓLEO – VACA MUERTA

En relación al este gran proyecto energético, la futura Gobernadora expresó: «aquí lo que tenemos que hacer es una mirada regional integrada, vamos a trabajar de manera conjunta con Neuquén, para abordar este tema pero también para la planificación de la región. El hecho de tener un polo productivo tan fuerte pegado a la frontera provincial influye enormemente en la planificación de nuestros municipios».

RUTAS

«Vamos a seguir trabajando sobre rutas en el plan de inversión que tiene la provincia. La 151 es nacional, lo conversé con el ministro Dietrich y le planteamos una agenda junto a las rutas 22 y 23, llevamos décadas sin encontrar solución y varios gobiernos y signos políticos. Poner en agenda la 151, la ruta petrolera, la ruta de los recursos que alimentan a todo el país. Esto va a estar en mi agenda de diálogo con el gobierno nacional» dijo la gobernadora electa.

PAÍS

Consultada por la actual gestión del gobierno nacional, sostuvo: «hay aspectos positivos y negativos en todas las gestiones de gobierno nacional, creo que lo económico es una materia pendiente en esta gestión de Macri, en algunos aspectos, si analizamos una política de cielos abiertos de hacer llegar aerolíneas de todo tipo y color a nuestros aeropuertos, sumado a un tipo cambiario muy favorable a las economías regionales como es el turismo, industria petrolera y gasífera, la fruticultura, esto nos ha generado beneficios extraordinarios en el último tiempo».

«Pero a la vez vemos que la inestabilidad económica que tiene el país, la retracción económica afecta a las Pymes y esto hace que muchos puestos de trabajo estén en riesgo, entendiendo que las pymes son la principal generadora de empleos», criticó.

«Nosotros vamos a dialogar con el gobierno del signo político que sea, tenemos el diálogo abierto con todas las fuerzas, entendimiento y una agenda muy firme que vamos a defender desde las intendencias, con Viviana en Catriel, desde la provincia, y esperamos desde el senado y la diputación con Alberto Weretilneck, Mónica Silva, Con Luis Di Giácomo».

Carreras no se mostró cercana a ninguna de las fórmulas presidenciales para las próximas elecciones nacionales: «no tengo la intención de manifestar adhesión a una fórmula presidencial u otra, primero por el respeto al amplio espectro de votantes que tenemos, por otro lado entendiendo que estamos muy firmemente defendiendo la boleta verde y el tramo de boleta que hace a senadores y diputados, porque entendemos que la clave de crecimiento y de inserción nacional de las políticas que necesitamos esta puesto allí».

«No queremos contribuir en una grieta que no ha sido constructiva, no ha sido positiva para Río Negro, la grieta nos ha dejado con las rutas que tenemos.

No quiero tener compromisos con nadie, quiero poder ir a discutir estas cuestiones con mucha firmeza» dijo.

MENSAJE FINAL

«La lista 169, la boleta verde para el domingo, porque Viviana ha tenido un desempeño interesante, relevante y muy leal hacia el gobierno de Alberto Weretilneck» sostuvo.

Además le hizo un pedido al intendente y legislador provincial electo Carlos Johnston: «lo comprometo que me dé una mano para ayudarme a desarrollar y diversificar las economías en otras regiones. Aquí ha sido exitoso y lo tenemos que llevar a otros lados».

«La lista 169 garantiza esta continuidad de las políticas que Juntos Somos Río Negro ha podido llevar adelante y que la gente ha acompañado en la provincia, creemos que estamos por el buen camino». Concluyó la gobernadora electa de Río Negro Arabela Carreras.

La entrada Catriel elige 2.019. Arabela Carreras brindó apoyo a los candidatos de «Juntos Somos Río Negro» se publicó primero en Catriel25Noticias.com.