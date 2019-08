Catrielense convocado a la selección nacional de Taekwondo

C25N

Con sólo 16 años el joven deportista Catrielense Alexis Méndez fue convocado para la selección nacional de taekwondo. El llamado llegó luego de que se consagrara por tercera vez consecutiva como campeón nacional, representando a la academia Lobos del Sur.

En diálogo con Radio Alas, Alexis no pudo ocultar su alegría: “hace mucho tiempo que la venimos remando, no me lo esperaba, me llegó de sorpresa. Hace 15 días fue el último nacional donde salí campeón argentino, la competencia fue muy dura, yo estoy en la categoría 73 kg, y participé en categoría libre”.

La confirmación de llamado a la selección nacional de Taekwondo llegó este domingo por la noche. Alexis Méndez fue convocado para la pre selección y los entrenamientos se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD)

A los 8 años comenzó a entrenar en esta disciplina; “llevo la mitad de mi vida entrenando con mi profesor, compartiendo con mis compañeros, gracias a ellos soy quien soy hoy. Cuando era chico no me defendía muy bien en la escuela, un día con mis papás decidimos que tenía que saber defenderme, viendo carteles de publicidad encontramos taekwondo” relató. “Me siento orgulloso de lo que soy. Gracias a mi viejo tengo esta gran oportunidad”, agregó.

“Mi maestro es Andrés Garrido, vive en Cipolletti, los días martes y jueves viaja a entrenarnos a nosotros”, indicó.

Alexis cursa el 4° año en la escuela técnica CET N° 7, “Dentro de poco quizá me llega la invitación para entrenar en el ‘CeNARD’, va a ser en pleno ciclo lectivo, así que voy a estar durante mucho tiempo sin ir al colegio”, comentó.

A partir de esta convocatoria a la selección nacional, vienen por delante importantes desafíos, como torneos a nivel internacional y los panamericanos. “Si dios quiere voy a estar compitiendo en los juegos olímpicos. Si se puede, será un sueño hecho realidad”, dijo emocionado.

La academia Lobos del Sur tiene sus entrenamiento en calle Dinamarca, salón de fiestas ‘La Maitena’, desde los 5 años en adelante. Martes y jueves desde las 19,30 hs a 23 hs.

La entrada Catrielense convocado a la selección nacional de Taekwondo se publicó primero en Catriel25Noticias.com.