Le sacaron 100 mil pesos con el «Cuento del tío»

A un vecino de 58 años lo llamaron para anunciarle que había ganado un televisor y terminaron estafándolo en 100 mil pesos. Al damnificado lo convencieron de tal manera que les entregó datos con los cuales el interlocutor, a través del homebanking, le sacó un crédito en el Banco de La Pampa. La policía se enteró un día después y trabaja en el tema.

El hecho se lo confirmó ayer a LA ARENA el jefe de la comisaría local, subcomisario Juan José Martiní. «En damnificado vino el sábado a denunciar la situación cuando advirtió que no solo no le habían depositado nada sino que lo habían endeudado. Nos dijo que todo había comenzado a las 13.30 del sábado cuando recibió una llamada telefónica en su hogar. Le dijeron que llamaba en representación del supermercado La Anónima porque había ganado un premio: un TV de 50 pulgadas ó 50 mil pesos en efectivo», relató.

«El delincuente lo indujo a aceptar el dinero y lo convenció que lo mejor era hacerle una transferencia ya que en 25 de Mayo no hay sucursal e iba a tener que viajar. Cuando el damnificado aceptó lo hizo ir a un cajero del BLP y lo guió para que cambiara las claves, contraseña y token de la cuenta y se las pasara para efectivizar la acreditación en forma electrónica. Una vez con ellas el estafador, a través del sistema de homebanking, sacó un crédito de 100 mil pesos y transfirió 80 mil a otra cuenta», reveló.

Según Radio Génesis, aparentemente los delincuentes habrían llamado a otra vecina con el mismo «cuento». En este caso familiares alcanzaron a desactivar el intento de estafa aunque no habrían radicado ninguna exposición oficial. En este sentido Martiní dijo: «Hemos recibido solo esta denuncia que investigamos».

La policía reveló que intentan obtener evidencias que les permita la identificación del estafador. «Estamos trabajando junto a la Brigada de Investigaciones. Esperamos varios datos importantes para nuestra tarea para lo cual hemos hecho un pedido de informes que hicimos al BLP», concluyó.

