Catriel. Reclamos por falta de atención en PAMI. Podría cerrar la delegación local

C25N

(C25N) “Es inhumano lo que está pasando” , expresó una mujer mayor de avanzada edad que este martes esperaba a la intemperie y con temperaturas bajo cero, que abrieran las oficinas de PAMI en la ciudad. Desde el organismo nacional, minimizaron el tema.

La concejal Daniela Salzotto (PJ), denunció recorte de atención y posible cierre definitivo de la agencia.

Hubo un airado reclamo de afiliados a la obra social de los jubilados en Catriel. Este martes esperaron por más de tres horas y con temperaturas de -3°C afuera de las oficinas ubicadas en calle Roca, que llegara el empleado que viajaba desde Cipolletti para realizar la atención de consultas.

La agencia local comenzó a tener problemas de atención luego que se jubiló Luis Mendoza, quien estuvo a cargo hasta julio de este año. Otra empleada que se desempeñaba en el lugar también entró en licencia por maternidad, por lo que el lugar quedó cerrado a la espera que algún empleado de PAMI de la provincia fuera enviado para responder la demanda de los afiliados Catrielenses. Hoy la atención se reduce a tres días a la semana, de 8hs a 12 hs.

Leandro Zacarias, Director Regional de Pami en la provincia, en diálogo con “Radio Alas” explicó: “el Sr. Mendoza se jubiló antes de lo previsto, él había manifestado que trabajaría hasta diciembre y esto nos alteró todo en Catriel”. Para reemplazarlo el trámite administrativo lleva su tiempo”. Dijo el funcionario

Por otra parte, Luis Mendoza, salió a responder a Zacarías,: “no solo estoy molesto, sino que me llama la atención porque siempre tuvimos buena relación. En enero de este año le informé que en julio me llegaba la jubilación. Me jubile con 25 años y nueve meses en el Pami”.

RECLAMO DE AFILIADOS

Un grupo de alrededor de más de 20 adultos mayores esperaron este martes que llegue un empleado de PAMI para atender en la ciudad.

“Es inhumano esto que está pasando, hay abuelos que no pueden aguantar el frío y se tuvieron que ir. Llegué a las 7,30 hs y acá no llega nadie. Deberían abrir puertas para por lo menos esperar adentro”, manifestó una mujer. Otra de las afiliadas dijo: “tengo principio de asma y estoy esperando un traslado, que nos avisen si no van a venir y no nos tengan esperando al frío” .

Algunas personas que esperaban, debieron retirarse por problemas de salud: “yo me tengo que hacer análisis, necesito resolver un trámite y esta todo cerrado. No tengo un medicamento para la diabetes, fui a la farmacia y me dijeron que necesito el papel de PAMI, pero acá está cerrado, es una vergüenza” reclamó .

JUNTA DE FIRMAS

La concejal y legisladora provincial electa por el Frente Para La Victoria Daniela Salzotto se hizo eco de la situación y advirtió que hace un mes la localidad se quedó sin empleados y mandan trabajadores desde Cipolletti. “Fue una situación nefasta este martes hubo muchos abuelos esperando más de tres horas con temperaturas bajo cero”, sostuvo Salzorto, que a mediados de julio presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para exigir una “urgente” mejora en la atención del servicio. La concejal aseguró que desde la delegación de Roca, que tiene la jurisdicción de Catriel, estaban al tanto de la jubilación del titular y que no hubo “previsibilidad”.

En la localidad petrolera hay más de 3000 afiliados a la obra social. “Se puede visualizar que con esta falta de atención podemos hablar de un abandono que están sufriendo los abuelos, los afiliados, por parte de la obra social Pami” denunció. “Hoy se habla de la posibilidad de que se cierre la agencia de PAMI en Catriel”, advirtió.

Este viernes la concejal tendrá una reunión en la unidad de coordinación de Roca para buscar una respuesta y presentar un documento que han firmado afiliados y vecinos de Catriel con una petición de varios puntos que reclaman en la atención del servicio.

La entrada Catriel. Reclamos por falta de atención en PAMI. Podría cerrar la delegación local se publicó primero en Catriel25Noticias.com.