Catriel: Dos meses de prisión preventiva por violencia de género

C25N

La víctima gestionó incluso un botón antipánico pero, por problemas de conexión, su uso no garantizaba la seguridad de la mujer. El juez Marcelo Gómez dictó la preventiva por entorpecimiento de la investigación y basó su resolución en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Consideró que existen medidas de protección en otros fueros pero que no han sido efectivas porque el hombre no las cumple.

En los últimos hechos que consignó la fiscalía en la formulación de cargos, el hombre le cruzó un auto en plena vía pública e impidió la circulación de la mujer que se movía en bicicleta. En ese contexto la amenazó y luego ingresó a una oficina pública para buscar a la víctima, mientras ella solicitaba ayuda y resguardo.