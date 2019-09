Tenis de Mesa: Jara y Pereyra se preparan para el Campeonato Femenino

C25N

Una nueva citación al CENARD (Centro de alto rendimiento deportivo) para las jóvenes promesas Nacionales del Tenis de Mesa Catrielense; Priscila Jara y Manuela Pereyra.

En esta oportunidad las jugadoras se prepararán para participar del campamento de damas a llevarse a cabo del 2 al 7 de Septiembre en el Cenard Buenos Aires , dicho campamento se realizará con las promesas Argentinas con miras al Mundial de Qatar 2022 .

Las dos Catrilenses pertenecen a la Escuela Municipal y están en los primeros puestos del Ránking Nacional

MANUELA PEREYRA

RANKING : 1ra en Sub 13

1ra en Sub 15

19na en Sub 18

9na en Mayores

PRISCILA JARA

RANKING :

12da en Sub 13

19na en Sub 15

