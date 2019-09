Actualidad. “El que invirtió en acciones perdió plata, el que lo hizo en ladrillos conservó los dólares”

C25N

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, dialogó con Radio Realpolitik sobre el impacto de la actualidad económica en el sector inmobiliario. «Hoy el mercado está funcionado, a la baja pero funciona», aseguró.

A continuación, lo más destacado de la entrevista.

RP.- ¿Cómo fue la experiencia de la Cámara Inmobiliaria Argentina en la Expo Real Estate?

Realizamos un congreso de capacitación inmobiliaria y, para eso, trasladamos toda nuestra institución. Hicimos un gran trabajo de equipo y hoy somos página completa en un medio nacional muy importante como Clarín clasificados. Tenemos una hoja entera donde dice cómo hacer frente a la crisis, algo que genera expectativa cuando podría ser un velorio. El mercado inmobiliario no depende de una situación, sino de un lazo de tiempo no menor a 6, 7 u 8 meses para que reaccione o no.

Independientemente de eso, hicimos un proyecto de los últimos 50 años y permanentemente la propiedad aumenta, al igual que el dólar que se incrementó más de un 100% en los últimos 10 años. El otro tema que se tocó fue entre invertir en acciones o ladrillos. El que invirtió en acciones se pegó un golpazo y el que lo hizo en ladrillos, hoy tiene los mismos dólares.

RP.- ¿El dólar ladrillo sigue siendo lo más seguro en el país gobierne quien gobierne?

Sí, es el más firme y tangible; y es nuestro, es nacional.

RP.- Con respecto al encuentro inmobiliario, mejoró la calidad de stands a nivel internacional y la vara se subió comparada con otros años.

En realidad hay tres mercados: el internacional, que participó muchísimo con su potencial; el interno, separado por urbe, suburbano y rural; y el interno de lo urbano, que son viviendas usadas. Hoy, para vender estas tenés que hacerlo con alguien que disponga de dólares y hace contraofertas bastante interesante. Después, están las construcciones nuevas donde los desarrolladores pueden hacer una atención importante porque los costos los tienen en pesos y tiene mayor margen de dólares. Entonces, el mercado hoy está funcionando, a la baja pero funciona.

RP.- ¿Hay una lectura de sensación sobre lo que pasa realmente con el mercado inmobiliario?

Hablamos con todos los sectores inmobiliarios y coincidimos: tenemos distintos problemas, que no sólo afecta la demanda inmobiliaria. En una crisis, todos intentan retraerse y al que lo agarra sin condiciones para afrontarla, es el primer perjudicado. El problema es cuando esto se convierte en un dominó de crisis generalizada de sensación, porque hay gente que le va bien pero se suma a la crisis. Uno absorbe los problemas ajenos y los transforma en los de uno mismo. El drama es el que compra cero kilómetro o con el dinero en la mano porque no es aquel que lo necesita, nosotros dependemos que se reactive el crédito hipotecario sí o sí.

RP.- ¿El gobierno prepara una solución para los deudores de créditos hipotecarios UVA?

No hay gran cantidad de deudores, no superan el 0,7 por ciento y es muy poco. Tienen distintas inquietudes como pérdidas de puestos de trabajos y esa gente fue considerada, por lo que me comentan los bancos, para arreglar su situación. Con respecto a los demás, tienen la cláusula gatillo que no supera el 10 por ciento y se los está atendiendo. El problema no es el UVA, es la tasa al lado del UVA. (www.REALPOLITIK.com.ar)

